Koliko dinamita še ima Fedex?

Potem ko so zelo zgodaj izpadli prva nosilca v obeh konkurencah, Britanec Andy Murray in Nemka Angelique Kerber, ter šestkratni zmagovalec odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu, ni nič manj zanimivo za ljubitelje tenisa. Kot prvi so se v polfinale uvrstili Američanki Venus Williams in Coco Vandeweghe ter Švicarja Stan Wawrinka in Roger Federer. Venus Williams je v četrtfinalu premagala Rusinjo Anastazijo Pavljučenko s 6:4 in 7:6 (3), Vandeweghejeva pa je bila s 6:4 in 6:0 boljša od sedme nosilke, Španke Garbine Muguruza. Starejša od sester Williams se je s 36 leti drugič v karieri uvrstila v polfinale OP Avstralije. To ji je uspelo po 14 letih. »Želim si še naprej, nisem še zadovoljna,« je dejala nekdanja številka ena ženskega tenisa. Po težavah z boleznijo še ne razmišlja o koncu kariere: »Čutim, da je v meni še veliko vrhunskega tenisa. Ko se tako počutiš, moraš nadaljevati.« Jutri se bo 17. igralka z jakostne lestvice WTA pomerila z rojakinjo Coco Vandeweghe. Ta je 35. igralka sveta, tokrat pa je po branilki naslova v osmini finala Angelique Kerber premagala še zmagovalko odprtega prvenstva Francije Garbine Muguruza. Petindvajsetletna Vandeweghejeva se je prvič uvrstila v polfinale turnirja za grand slam, ob tem pa razkrila, da je nekoč stala v vrsti otrok, ki so čakali na avtogram Venus Williams. Ko je pozneje to zgodbo povedala soigralkam v ekipi za pokal federacij, jo je Venus v šali vprašala, ali si še želi njen avtogram. »Čast mi bo igrati proti takšni šampionki, kot je Venus,« je dejala Vandeweghejeva. Serena Williams, ki bo ob morebitni končni zmagi spet prevzela prvo mesto na jakostni lestvici, se bo danes v četrtfinalu pomerila z Britanko Johanno Konta. Še ena favoritinja za končni uspeh, Čehinja Karolina Pliškova, pa se bo pomerila s Hrvatico Mirjano Lucić-Baroni.



V moškem delu sta se včeraj odlično odrezala oba Švicarja, ki se bosta udarila v polfinalu, kar bo prava poslastica turnirja. Četrti nosilec Stan Wawrinka je s 7:6 (2), 6:4, 6:3 premagal Francoza Jo-Wilfrieda Tsongaja, Roger Federer pa je bil boljši od Nemca Mische Zvereva s 6:1, 7:5, 6:2. Enaintridesetletni Wawrinka je doslej osvojil tri turnirje za grand slam, leta 2014 je bil najboljši v Melbournu. »Ni lahko igrati proti Tsongaju, je zelo močan igralec. Igra je bila danes sicer hitra in žogico je bilo težko nadzirati. A po igrišču sem se dobro premikal, bil sem napadalen od prvega udarca naprej. To je na koncu naredilo razliko,« je povedal Stan The Man. Petintridesetletni Federer od vrnitve po poškodbi kolena tam spodaj doživlja nove zvezdne trenutke. »Ko sem odhajal v Avstralijo, sem švicarskim novinarjem dejal, da bom zadovoljen, če bom preskočil nekaj krogov, morda prišel v četrtfinale. Zdaj ko sem tu, hočem ostati do konca, pa čeprav mi je danes pred odhodom na dvoboj hčerka dejala, da ima dovolj te vročine in da bi šla rada smučat v Švico,« je bil iskren Fedex, ki se je 41. v karieri uvrstil v polfinale grand slama, trinajstič v Melbournu, kjer je štirikrat slavil. S 17 zmagami je rekorder na turnirjih za grand slam. Danes bodo četrtfinalna obračuna odigrali Belgijec David Goffin in Bolgar Grigor Dimitrov ter nekdanji prvi igralec sveta, Španec Rafael Nadal, in tretji nosilec Miloš Raonić iz Kanade.