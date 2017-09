Kokoškov oskubil galskega petelina

HELSINKI – Tekme proti evropskemu prvaku so vedno izziv, često pa tudi merilo, kako močan si. Če so (resda oslabljeni) Francozi merilo, so pred slovensko košarkarsko reprezentanco zvezdniški trenutki. Slovenija je Francoze, evropske prvake iz leta 2013, ko so bili najboljši v Ljubljani, razbila in pošolala ter brez kalkulacij osvojila prvo mesto v predtekmovalni skupini A, 95:78 je bilo. Tudi Francoze smo (s)trli po že videnem scenariju. Cimra iz hotelske sezone 428 Goran Dragić in rahlo vročični Luka Dončić sta poskrbela za prvih šest točk, galske peteline je pri življenju držal Nando De Colo. Slovenija je otipljivo prednost nabrala s serijo 7:0, ko je povedla z 20:13. Nadaljevanje je bilo še imenitnejše. Zadržala je visok tempo v napadu in dobila polčas z 52:37, tudi zaradi šestih trojk. Za nameček je svoje minute kot glava ekipe izkoristil Aleksej Nikolič, ki je dostojno menjal kapetana Dragića. Francozi so le zmajevali z glavo, rezervisti pa so na klopi z brisačo udarjali ob klop.

Zlata vreden koš Prepeliča

Francozi so izkoristili mlahav uvod in naredili serijo 1:9. Selektor Igor Kokoškov je reagiral in v igro vrnil jokerja Klemna Prepeliča, ki je zadel trojko. Slovenija je izvrstno zaigrala v obrambi, prednost pa je narasla celo do 29 točk! Če je bil prvi polčas najboljši Slovenije na tem EP, je bila to najbolj gledljiva četrtina naše vrste. V prvih petih minutah zadnje četrtine pa je odigrala slabo, nezbrano, predvsem pa je bilo preveč težav pri organizaciji napaka proti conskemu presingu. To so izkoristili Francozi in prednost stopili na –12. A sta na koncu Dragić in Dončić poskrbela za red in veliko slavje z navijači. »Vsa čast ekipi, izvrstno smo odigrali proti Franciji, ki je glavni kandidat za medaljo. Pokazali smo, kaj zmoremo in kako agresivni smo lahko v obrambi,« je bil zmage vesel Luka Dončić. »Dobro smo se pripravili na Francoze. Nismo kalkulirali. Igrali smo požrtvovalno, se metali v obrambi, zapirali v obrambi in dobivali skok. Želimo si čim dlje,« pa je pristavil vnovič brezhibni Goran Dragić, ki je tekmo sklenil pri 22 točkah. Slovenska reprezentanca danes potuje v Istanbul, kjer jo v soboto čaka slabši iz sinočnje tekme Grčija – Italija.



