Kokoškov je zastavil besedo za Trifunoviča

LJUBLJANA – Mesec in pol je še do začetka košarkarskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019. Kljub zadnjim vzpodbudnim tonom pa otoplitve med svetovno košarkarsko zvezo Fibo in evroligo ni bilo, zato bodo evropske reprezentance nastopile v okrnjenih zasedbah. Tudi Slovenija, ki pa v nasprotju s preostalimi zasedbami išče tudi novega selektorja. Igor Kokoškov se je vsaj začasno poslovil od klopi Slovenije, ki jo je prejšnji mesec popeljal do naslova evropskega prvaka.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je v petek ponudil svoj odstop, a bo očitno pred morebitnim slovesom imenoval še selektorja. Danes ali najpozneje jutri bodo člani izvršnega odbora na svoje elektronske naslove dobili material za korespondenčno sejo. Čeprav sta se v javnosti pojavljala dve imeni, Rado Trifunovič in Jaka Lakovič, pa naj bi bil obravnavan le Trifunovič. Lakovič se bo očitno posvetil klubski karieri v Španiji, kjer je pomočnik v Bilbau. Pomembno besedo pri izboru selektorja, svojega naslednika, pa naj bi imel tudi Kokoškov. To smo tudi napovedali. KZS je poslušal Kokoškova, ki v Trifunoviču vidi dovolj velik potencial, da uspešno pride skozi uvodni del kvalifikacij. V zaključku prvega dela kvalifikacij, torej poleti, pa naj bi pomagal celo Kokoškov, ki dela kot pomočnik v ligi NBA.

»Že nekaj časa nisem govoril s predsednikom Matejem Erjavcem. Sem pa tu vedno, da pomagam,« nam je sinoči javil Kokoškov, ki se z ekipo Utah Jazz pripravlja na začetek sezone. Izbor je logičen pa tudi cenovno ugoden, saj je Trifunovič zaposlen na zvezi in je v reprezentančni program vključen od leta 2014. Enkrat je asistiral Juretu Zdovcu, pri dveh akcijah Kokoškovu. Bil je tudi selektor B-reprezentance. Klubska trenerska kilometrina? Pustil je pečat v domžalskem Heliosu, drugje ne. Pred začetkom sezone je zapustil Zlatorog. Bil je kandidat za trenerja Zadra, ki ga je celo potrdil, a se je Trifunovič odločil, da raje nadaljuje manj stresno delo na KZS. Trifunovič se je izpopolnjeval pri Dušku Vujoševiću, trenutno pa je na šolanju na ameriški univerzi UCLA.

»Prvič bomo imeli tak način. Poizkusili bodo. Mogoče je to celo v teh neugodnih razmerah dobra opcija,« odločitev KZS komentira nekdanji selektor Zmago Sagadin, ki pa ima nekaj pomislekov: »Ali je reprezentanca primerna za tak eksperiment, je pa že drugo vprašanje.« Sagadin Trifunoviča kot trenerja ne pozna najbolje, saj ga po njegovem ni bilo veliko na trenerski sceni. Pričakuje pa, da nadaljuje kombinatoriko, ki jo je postavil Kokoškov, ter da ohrani homogenost, ki je ekipo krasila na evropskem prvenstvu.



Kokoškov dal besedo »Slovenija premore veliko izvrstnih trenerjev. Le vprašanje časa je, kdaj se bo kateri izmed njih preizkusil tudi v ZDA,« nam je pred časom dejal Igor Kokoškov. V mislih je imel tudi Rada Trifunoviča, ki ga srbski strokovnjak z ameriškim potnim listom izjemno ceni. Tudi zato je očitno zastavil besedo zanj.