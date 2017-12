Ko so v polfinalu, so favoriti za medaljo

ZREČE – Bronasti rokometaši so spet v akciji! Tretji z zadnjega svetovnega prvenstva v Franciji so se namreč včeraj zbrali na pripravah v Zrečah, z razlogom, od 12. do 28. januarja jih namreč čaka evropsko prvenstvo na Hrvaškem. Slovenija je v skupini C v Zagrebu, v prvem delu tekmovanja pa so njihovi nasprotniki Makedonija, Nemčija in Črna gora; napredujejo tri najbolje uvrščene izbrane vrste. Selektorju Veselinu Vujoviću se je včeraj javilo 19 rokometašev, zaradi klubskih obveznosti v nemškem prvenstvu se bosta en oziroma dva dni pozneje pridružila Marko Bezjak in Miha Zarabec. Je pa v sestavi nekaj mož, ki imajo težave s poškodbami oziroma še okrevajo po operacijah. »Ko nimaš kompletne reprezentance, moraš biti pri ciljih za veliko tekmovanje pazljiv.

»Konkreten cilj z zdravim Dolencem in Henigmanom bi bilo polfinale evropskega prvenstva.«

Če se bo pokazalo, da Jure Dolenec in Nik Henigman po operacijah lahko prispevata denimo 70, 80 odstotkov svojega, potem bi lahko kaj bolj konkretnega dejal, kaj pričakujem. To bolj konkretno z njima, če bi bila zdrava, bi bilo polfinale evropskega prvenstva. Ko pa pridemo v polfinale, pa smo... ha, ha (smeh)... favoriti za medaljo. V uvodnem skupinskem delu bomo po prvi tekmi z Makedonijo vedeli, na čem smo, po drugi z Nemčijo pa to, koliko točk bomo prenesli v drugi del tekmovanja. Vedno za vsako novo tekmovanje iščemo, da smo še za korak boljši od zadnjega prvenstva, torej zdaj bi si želel, da je reprezentanca še bolj motivirana, telesno močnejša in taktično še bolje pripravljena,« je navrgel Veselin Vujović, ki upa, da je fantom zlata kolajna slovenskih košarkarjev na EP dala dodatni impulz, dodatni motiv za januarsko prvenstvo stare celine pa je tudi to, da je na sosednjem Hrvaškem. Jure Dolenec po novembrski operaciji meniskusa na desnem kolenu lepo napreduje. »Saj okrevanje mora biti boljše od pričakovanj, da je sploh neka možnost, da bi zaigral na evropskem prvenstvu. Če bi bilo po pričakovanjih, bi denimo vse trajalo vsaj nekje do konca januarja. Sam, zdravstvena služba in kondicijski trener bomo dali vse od sebe, dejansko pa bomo neki odgovor imeli šele tik pred prvenstvom. Ne vem, kaj je realno za pričakovati, težko rečem, lahko da bom igral od začetka EP, lahko da ne bom ali pa v drugem delu. Priprave so kratke, zagotovo bi si želel, da bi bil do prvenstva še kakšen teden več. Če bi bil nared za nastop, bi mi še en teden več treninga koristil,« pravi Dolenec, ki je zaradi poškodbe moral tik pred začetkom izpustiti tudi zadnje EP na Poljskem leta 2016. »Zanimivo je zato, ker v karieri nisem bil veliko poškodovan. Vedno ko se je to zgodilo, pa je bilo ravno koli nekega prvenstva. Kakor koli obrnem, star sem 29 let, v prvi članski ekipi igram že 13, 14 sezon, morebiti sem imel do zdaj eno malce bolj resno in tri manjše poškodbe. Ne glede na to, kdaj so se zgodile, se ne morem pritoževati in upam, da bo tako tudi naprej,« je sklenil Jure Dolenec, ki bo po novem letu, 8. januarja, opravil tudi pregled v Barceloni, tam klubsko namreč igra v tej sezoni.