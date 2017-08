Knežje pisani želijo grofovsko sezono

VOJNIK – Tudi v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško so se vdali rožnati maniji. Ne, ne gre za slovito kolesarsko dirko Giro d'Italia, temveč bodo državni in pokalni prvaki v naslednji sezoni na gostovanjih v ligi prvakov nosili rožnate drese; vse to s človekoljubno noto. Le še igrati bo treba kot Barcelona v rožnatih dresih, pa bodo izpolnjeni cilji za naslednje tekmovalno obdobje, osvojitev 22. naslova državnega prvaka in 21. naslova pokalnega, šeste superpokalne lovorike, uvrstitev na finalni turnir lige SEHA in preboj v osmino finala lige prvakov. Še o dresih, v knežjem mestu se bo žogalo v rumenih, v regionalni ligi SEHA pa se bo na gostovanjih s tekmeci soočilo v modri barvni prvini.

V Celju se zavedajo, da je pred njimi zelo težka in zahtevna sezona.

Vse je torej zelo barvito, takšna pa je tudi dodobra prenovljena rokometna zasedba trenerja Branka Tamšeta. Celje je nekdanji evropski klubski prvak, a trg in gospodarska moč sta opravila svoje in pod Starim gradom morajo že nekaj let vrhunsko igralsko robo prodajati, kupovati pa tisto, kar ima na tržnici zanje ugodno ceno. V Zlatorogu ni več, med drugimi, asov Blaža Janca, Mihe Zarabca, Luke Žvižeja in Vida Poteka, prišli so Igor Anić, Daniel Dujšebajev, Branko Vujović, Luka Mitrović, najboljši strelec slovenske lige Jan Jurečič in vratar Aljaž Panjtar. Tamše, ki je že dokazal, da zna zmesti šampionski kruh iz testa, ki mu je na voljo, bo torej, kar je rdeča nit v zadnjih sezonah, spet moral pravšnje sestaviti in uigrati celjski rokometni mozaik. »Zavedam se, da je pred nami zelo težka in zahtevna sezona. Cilji morajo biti postavljeni visoko, a vemo tudi, da bo zavoljo številnih kadrovskih sprememb vse težko izpolniti. Še posebno na mednarodnem prizorišču, saj bomo imeli na nasprotni strani zares imenitne zasedbe z veliko večjim proračunom od našega. Za vse nas bo nova sezona velik izziv, najbolj pomembno pa je, da so pri nas prisotni velika želja, strast in vnema. Upam, da bomo v Celju naredili novo veliko zgodbo, ki si jo vsi želimo, hkrati pa v mednarodni prostor znova izstrelili kakšno novo rokometno ime,« pravi trener Branko Tamše. »Trenutna zasedba je sposobna uresničiti zastavljene načrte. Zavoljo neizkušenosti in številnih novih obrazov obstaja nevarnost, da bomo preveč nihali, a storili bomo vse, da bo tega v naši igri čim manj. Od mladih igralcev je zelo težko zahtevati stalno igro,« pa meni novi kapetan celjskega moštva David Razgor.