Kljub stresu grejo na SP v Nemčijo

CELJE – Slovenske rokometašice so se po zmagoslavju nad Hrvaticami petič prebile na svetovno prvenstvo, ki bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. V dveh obračunih z izbrano vrsto Hrvaške so si lahko izbranke selektorja Uroša Bregarja privoščile celo poraz na povratni tekmi pred 1000 gledalci v dvorani Golovec. Potem ko so bile Slovenke v prvem dvoboju v Osijeku boljše z 28:23, so v knežjem mestu izgubile z zadetkom razlike (27:28). Slaba volja je bila prisotna po prvem polčasu, ko so zaostajale za štiri gole (12:16), a so predvsem z zelo borbeno in srčno igro preprečile blamažo. V domači vrsti sta bili najučinkovitejši Tjaša Stanko s sedmimi in Tamara Mavsar s šestimi goli. »Zelo sem vesel, da nam je uspelo. Mogoče so mnogi mislili, da se bomo po prednosti petih golov s prve tekme na svetovno prvenstvo uvrstili z lahkoto, a za našo mlado reprezentanco tovrstno branjenje ni mačji kašelj. V prvem polčasu smo igrali slabo, a sem vseskozi vedel, da bomo uspešni, ko si bodo dekleta močno zaželela uspeha, in to se je poznalo v drugem delu igre. Na koncu sicer nismo zmagali, a to niti ni pomembno,« je dejal selektor Bregar.



Slovo kapetanke Jeričkove

Kapetanka Nina Jeriček in Maja Užmah sta odigrali poslovilno tekmo. »Hrvatice so lovile pet golov zaostanka in so začele precej bolj borbeno. Vedele smo, da se bo to zgodilo, a je bil morda stres tisti dejavnik, ki je v začetnih minutah vplival na našo osredotočenost. V obrambi smo izgubile preveč dvobojev, v napadu pa nam ni uspelo realizirati strelov, a smo si rekle, da take priložnosti ne smemo zapraviti. V drugem polčasu smo v obrambi zaigrale bolje in si zagotovile ugoden rezultat,« je dejala 33-letna Jeričkova, ki se bo posvetila materinstvu. Od evropskih ekip so se na SP uvrstile še Nemčija, Danska, Francija, Nizozemska, Norveška, Madžarska, Romunija, Srbija in Švedska.

Najboljše na SP 2003

Slovenske rokometašice so nazadnje na mundialu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, ko so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997. so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto, najboljše pa so bile na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto.