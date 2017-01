Kljub revščini zmajev ne zapušča optimizem

Niti na zadnjih dveh tekmah rednega dela v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu nismo spremljali prav nič drugačne podobe kot že vso sezono, ko gre za hokejiste Olimpije, edine slovenske predstavnike v tem tekmovanju. Zeleno-beli so v 43. krogu doma tesno izgubili s Salzburgom; izid je bil 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)., v zadnjem krogu rednega dela sezone jih je na svojem ledu premagal še Linz s 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), častni gol za Ljubljančane je dosegel Mark Čepon. Olimpija gre v drugi del tekmovanja, ki se začne že v petek, 20. januarja, s statusom popolnega avtsajderja na zadnjem mestu, kjer je finančno, organizacijsko in igralsko nekonkurenčna prikovana že ves čas. Za predzadnjim Fehervarjem denimo zaostaja za 29 točk.



Res pa je, da gredo Ljubljančani v nadaljevanje tekmovanja iz povsem novega izhodišča v skupini šestih ekip spodnjega dela lestvice, torej od 7. do 12. mesta. Igra se po dvokrožnem sistemu, Olimpija bo torej odigrala še 10 tekem. Od šesterice si bosta 21. februarja najboljša dva zagotovila končnico, za preostalo četverico se bo sezona lige EBEL končala. Sedmouvrščeni Beljak bo drugi del začel s šestimi točkami, Gradec s štirimi, Znojmo z dvema, Dornbirn z eno, Fehervar in Olimpija pa z ničlo. Enako so porazdeljene točke med prvo šesterico (Dunaj, Salzburg, Linz, Bolzano, Innsbruck in Celovec). Gromozanska razlika v točkah med zmaji in tekmeci se je torej kar naenkrat stopila, zato varovanci trenerja Bojana Zajca v klavrni sezoni poskušajo črpati nov optimizem glede možnosti uvrstitve v končnico osmih najboljših ekip. »Fantom lahko samo čestitam za pristop, borbenost na vseh tekmah. Če bomo igrali podobno kot v dvoboju s Salzburgom, lahko priredimo kakšno presenečenje. Verjamem v to ekipo, menim, da smo sposobni še več. Kot trener bi si seveda želel še kakšno okrepitev, a se zavedam, da nam finančno stanje kluba tega ne dopušča. V prvi vrsti upam, da nas ne bo zapustil nihče od naših tujcev. Toda sedanja ekipa je zelo borbena. Če bomo nadaljevali v podobnem slogu kot na zadnjih tekmah, bomo v drugem delu kar konkurenčni,« je prepričan trener Zajc, ki ima v težkih okoliščinah zahtevno nalogo, da v moštvu ohrani zbranost in tekmovalnost. Znano mu je, kaj je potrebno za boljše čase Olimpije: »Predvsem se moramo organizacijsko in marketinško okrepiti. Seveda je vse to povezano z denarjem. Če ga imaš, lahko okrepiš tudi ekipo na ledu. V vsakem primeru imajo naši mladi fantje izjemno priložnost za nabiranje izkušenj v vrhunski konkurenci. Vemo, da je tri četrtine naše ekipe stare do 21 let, seveda smo z naskokom najmlajša zasedba v ligi. Vseeno se osebno hočem uvrstiti v končnico. Morda se za koga to sliši nerealno, toda če bomo tudi v prihodnje tako borbeni in ohranili odlično ozračje, bomo trn v peti vsaki ekipi.«



Od stratega tivolskega moštva se je optimizma nalezla vsa slačilnica. »Tako kot vse druge ekipe tudi mi pričakujemo, da se bomo do zadnje tekme borili za uvrstitev v končnico. Potem ko smo imeli prejšnji torek manjšo ekipno zabavo, je ozračje več kot odlično. Počnemo to, kar radi delamo. Seveda se v slačilnici veliko pogovarjamo o razmerah v klubu, vendar naj to ostane v njej. Tukaj smo, da igramo hokej, ne pa da rešujemo finančno stanje kluba. To naj reši upravni odbor s predsednikom Markom Popovičem na čelu,« je jasen Žiga Pešut. Očitno je, da se bodo zmaji visoko motivirani podali v preostale boje v ligi EBEL. Vsaka njihova zmaga bi bila vredna vsega spoštovanja. Medtem bi moralo vodstvo kluba do konca januarja izpeljati redno letno skupščino, s katero že debelo zamujajo. V tem trenutku ni na obzorju nobenih posebno optimističnih namigov, da bi hokejska Olimpija že v kratkem doživela organizacijski preporod.



Prvak znan do 13. aprila



Končnica lige EBEL s tekmami na izpadanje v četrtfinalu se bo začela 26. februarja. V vseh fazah izločilnega dela tekmovanja bodo igrali na štiri zmage. Prvak lige EBEL bo tako znan najpozneje 13. aprila.