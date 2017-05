Kljub odškodninam ni za plačo

Čeprav smo pred dobrim mesecem dni zapisali, da naj bi 36-letni kapetan rokometašev Celja Pivovarne Laško Luka Žvižej po neuradnih govoricah po sezoni morebiti že sklenil svojo športno pot, ne bo tako. Ikona knežjega mesta, v letošnji sezoni igra odlično, bo dejaven, a ne več v dresu kluba iz Zlatoroga. CPL in starejši od bratov Žvižej namreč ne bosta podaljšala pogodbe, razkol je nastal pri plači, pri kateri se strani nista uskladili glede zneska. Na vprašanje, ali bo Luka Žvižej kariero nadaljeval v velenjskem Gorenju, najhujšem tekmecu Celjanov, ali kje drugje, bo odgovorjeno kmalu. Moti predvsem odnos do igralca, ki je velik kos svoje kariere oddelal v Celju in zagotovo spada med klubske legende. Če vodstvo Celja Pivovarne Laško ni želelo zvišati zneska, ki bi ga namenilo Žvižejevi plači in se približalo Lukovim željam, je to res zanimivo stališče, če vemo, da po sezoni iz Zlatoroga odhajata nosilca igre Miha Zarabec in Blaž Janc. Za oba si je klub z Opekarniške 15 prislužil odškodnino, saj bo pogodbeno predčasno končal sodelovanje. Odškodnina je seveda znesek v evrih, in čeprav po neuradnih podatkih odškodnini, vsaj za Zarabca, 50.000 evrov namreč, nista visoki, bi vodstvo lahko le delček teh lahko namenilo za želeno plačo svojega zaslužnega kapetana. To je tudi s psihološkega in značajskega vidika, za celjsko javnost in navijače, pa seveda tudi širše, slabo sporočilo. Resda se na položaju Luke Žvižeja, torej levem krilu, vse bolj uveljavlja zdaj že tudi reprezentant, 23-letni Tilen Kodrin, in očitno naj bi se v Celju dogodil takšen scenarij: klubsko legendo, po letih ne več rosno mlado, a poletno po igri, so odslovili, prvo levo krilo v naslednji sezoni bo Kodrin, na mestu drugega pa bo igral, vrnil se bo iz Maribora Branika, prav tako 23-letni Matic Verdinek. Ta je na širšem reprezentančnem seznamu selektorja Veselina Vujovića.



Po sezoni bodo rokometno Celje zapustili še Ivan Gajić, Povilas Babarskas, Arthur Patrianova, verjetno tudi Vid Poteko, njemu namenjajo beloruski Meškov, prišli pa bodo, vsaj kolikor je znanega do zdaj, Daniel Dujšebajev, Branko Vujović in slovenski reprezentančni vratar Urh Kastelic. V sezoni 2018/19 bo prišel še nadarjeni levi zunanji igralec Josip Šarac. A najprej bo Luka Žvižej v svoji zadnji tekmi v celjskem dresu, 2. junija v Zlatorogu, kot kapetan CPL po vsej verjetnosti znova dvignil pokal za državnega prvaka, to bi Celjanom v samostojni Sloveniji uspelo že 21.