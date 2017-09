Kljub nizkim vratcem segli do brona

PAU – Pod Pireneji sicer ni donela Zdravljica izpod Triglava, se je pa lesketalo. Na svetovnem prvenstvu v slalomu in sprintu na divjih vodah v francoskem Pauju je namreč slovenski trojec kajakašev Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan Jakše v ekipni preizkušnji zaveslal na tretje mesto in do bronastega odličja. Zmagali so Čehi, srebrni so bili Francozi, vsi žlahtni pa so svoja mesta na umetnih brzicah reke Gave de Pau osvojili ob dveh kazenskih sekundah zaradi dotika. Olimpijski podprvak Kauzer je osvojil svoj drugi ekipni bron, prvega ima namreč iz leta 2005 iz avstralskega Penritha. »Sem kar zadovoljen, glede na to, da so bila vratca zelo nizka. Ne vem, ali je katera od ekip odpeljala brez kazenskih sekund. Zase lahko rečem, da sem edino napako storil v zadnjih protitočnih vratih, a ni vplivala na rezultat. Tam smo se dobro ujeli, Žan se je priključil in lepo smo odpeljali do cilja. Na koncu smo vedeli, da smo blizu kolajne, malce smo se sekirali zaradi dvojke, a tudi drugi so grešili in bilo je dovolj. To je zame šele druga ekipna kolajna, čeprav sem nastopil že na enajstih svetovnih prvenstvih, tako da je luštno spet po dolgem času po ekipni vožnji stati na stopničkah,« je bil zadovoljen Kauzer. Hrastniško raketo je zmotilo, da so bila vratca na progi na nekaterih mestih precej blizu vodi, ta je zelo nemirna, zato vodostaj niha. »Ne vem, zakaj so storili tako, vratca so zelo nizko, voda pa precej niha. Na določenih vratcih, ki so čisto blizu vode, skoraj ni možnosti, da jih ne udariš, tudi če se potrudiš, da jih ne bi. Upam, da bodo sodniki to proučili in vsem dali poštene razmere. To je pač divja voda, ki niha, in treba se je prilagoditi,« je bil kritičen, ob kolesarju Primožu Rogliču, še en zasavski športni as. Kauzerja danes čaka posamična kvalifikacijska vožnja v K-1.

Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so v ekipni vožnji osvojili peto mesto. Slovenci so v statistiki vožnje najprej imeli en dotik, dodatni dve kazenski sekundi sta jih uvrstili na četrto mesto. Po protestu vodje slovenske ekipe Jerneja Abramiča so sodniki Slovencem dvojko izbrisali, čas pa je bil dovolj dober za drugo mesto. A se je scenarij nekaj minut zatem ponovil, protest je vložila še nemška ekipa, sodniki so dodatni dve sekundi prisodili Francozom in Slovencem, s čimer so Božič, Savšek in Berčič padli na uradno peto mesto. Kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak, evropske prvakinje iz Tacna, so si nabrale kar 16 kazenskih sekund in osvojile le 14. mesto. Ekipno so tekmovali tudi v neolimpijski disciplini spust. Slovenski kajakaški trojec Nejc Žnidarčič, Simon Oven in Anže Urankar je na enaki progi kot slalomisti, a brez vratc, osvojil srebrno odličje, zmagali so Francozi, bron so si priveslali Nemci. Kanuistom Simonu Hočevarju, Blažu Cofu in Luki Žganjarju pa so za vrat obesili bronasta odličja, najboljša je bila Francija pred Češko.