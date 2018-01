Kevin zasnubil Kate, bo njega KZS?

BEOGRAD – »Ne poznam nobene slovenske besede, moji pa izhajajo iz majhne vasi in niti njenega imena vam ne znam povedati. Ko sem imel 15 ali 16 let, sem bil zadnjič v Sloveniji. Niti moj oče ne govori slovensko oziroma pozna zelo malo slovenskih besed,« je že na začetku pogovora za Slovenske novice dejal Kevin Pangos. V slabih 28 minutah je prvi organizator igre pri Žalgirisu minuli petek v košarkarski evroligi proti Crveni zvezdi v Beogradu znova dosegel največ točk (19) za svoj klub, ki je po petih zaporednih zmagah izgubil s 65 : 77. Kanadski branilec s slovenskim potnim listom je za dve točki metal 4 : 6, za tri 3 : 7 in zadel oba prosta meta. Ob tem je zbral še tri podaje in sedem skokov – kljub svoji za košarkarja nizki rasti (183 cm). Po tekmi, na kateri je za klub iz zelenega gozda prestal ognjeni krst (ne)sojeni slovenski reprezentant Beno Udrih (4 točke), smo se pogovarjali z obema. »Slovensko ne zna, a ga bom že kaj naučil,« je v smehu omenil 35-letni Šempetrčan, 11 let mlajši Kanadčan, ki se je v mladosti navduševal tudi za hokej, pa je za Udriha našel le lepe besede: »Ve se, kaj vse je Beno dosegel v košarki, dvakrat je bil prvak v ligi NBA, in z veseljem se bom učil od njega.« Košarkarska pot je Pangosa po igranju za univerzo Gonzaga prinesla v Evropo. Sprva, ko ga niso izbrali na naboru NBA, leta 2015 na Kanarske otoke, kjer je igral s še enim slovenskim reprezentančnim kandidatom, vrstnikom Alenom Omićem.



Za zdaj z mislimi pri Kanadi

»Evropska košarka se razlikuje od ameriške, v vsaki državi se igra drugače, kar spoznavam na takšnih tekmah, kot je bila ta v Beogradu. V tem uživam, želim si stalno napredovati tako z ekipo kot osebno. Za zdaj nam gre z Žalgirisom zelo v redu.« Igral je za mlajše selekcije Kanade, že od otroštva pa si želi igrati za člansko reprezentanco svoje države. Med spremljanjem lanskega evropskega prvenstva je bil navdušen nad Slovenci. »Tudi moji sorodniki v Sloveniji so bili zelo ponosni in veseli zaradi velikega uspeha. Ne vem, kakšen je sistem menjave igranja za državo, ker o tem niti še ni bilo nobenega pravega zanimanja iz države mojih prednikov. Tako za zdaj vse moje misli, kar zadeva igranje za reprezentanco, ostajajo pri Kanadi,« je poudaril igralec, ki pri Žalgirisu nosi številko 3. Kako simbolično, to številko je na tem zgodovinskem EP nosil kapetan Goran Dragić, ki pa je že napovedal slovo od slovenske reprezentance. »Goran je odličen igralec. Spomnim se, ko sem ga pred leti, ko je šele začenjal kariero v NBA, v živo gledal na tekmi v Torontu. Odtlej ga spremljam redno in ga zelo cenim. Na EP je bil pravi vodja reprezentance.« Še nekaj povezuje Gogija in Kevina. Obema veliko pomeni legendarni Steve Nash, ki je zdaj v vodstvu kanadske reprezentance. »Da, Nash je zame najboljši organizator vseh časov in pravi vzornik. Tudi od zdajšnjega trenerja Šarasa Jasikevičiusa se veliko učim, saj je bil tudi on odličen organizator igre. V Litvi sem bil s kanadsko reprezentanco (do 18) in poznam njihovo navdušenje nad tem športom, ki je res neverjetno.« Nedavno se je zaročil z dekletom Kate Pennington, poroka bo 28. julija. Kaj pa košarkarska s Slovenijo, kjer ima vlogo snubca KZS? Pangosa smo o tem pobarali še enkrat: »Ne vem, ali je to sploh mogoče, kar zadeva pravila.«