Kerr: Glavno delo opravil trener

Košarkarji moštva Golden State Warriors so si izbojevali peti naslov prvakov v ligi NBA po letih 1947, 1956, 1975 in 2015, potem ko so v finalu s 4:1 v zmagah odpravili Cleveland Cavaliers. Zadnjo tekmo so bojevniki pred svojimi navijači dobili s 129:120, največji delež k uspehu pa je z 39 točkami prispeval Kevin Durant. V statistiko se je vpisal s še sedmimi skoki in petimi podajami.

Za 28-letnega asa iz Washingtona, ki je lani iz Oklahome prestopil h Golden Statu, je to prva lovorika v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, njegovo slavje pa je bilo še slajše, ker je prejel tudi priznanje za najboljšega igralca končnice v NBA. »Uspelo nama je! To sem ti napovedal že pri osmih letih,« je Kevin med rajanjem na parketu spomnil svojo mater Wando, za katero je že leta 2014, ko je bil najkoristnejši košarkar v rednem delu prvenstva, dejal, da je zanj ona resnična MVP. Na novinarski konferenci je priznal, da zadnje noči ni mogel spati, ker se je bal, da bi šlo kaj po zlu. Da se bojevnikom, denimo, ne bi ponovilo, kar se jim je zgodilo lani, ko so zapravili vodstvo s 3:1 v zmagah in tekmecem iz Clevelanda dovolili, da so osvojili naslov. A je bila njegova bojazen povsem odveč.

Ob Durantu je bil s 34 točkami in 10 podajami zelo razpoložen tudi Stephen Curry, svoje so dodali soigralci in seveda tudi trener Steve Kerr. »Ker v moštvu ni veliko talenta, je glavno delo opravil trener,« je poudaril 51-letni strateg in po kratkem premolku nadaljeval: »Ne, šalo na stran. Želim povedati, da imam najboljšo službo na svetu. Fantje so tako zelo nadarjeni, delavni in nesebični. Obožujem jih in ponosen sem, da sem del ekipe,« je izbrance pohvalil Kerr, ki je bil kot igralec petkrat prvak lige NBA – s Chicagom med letoma 1996 in 1998 ter s San Antoniom v obdobju 1999–2003. Clevelandovega poraza ni mogel preprečiti niti prvi zvezdnik ekipe LeBron James, ki je zbral 41 točk, 13 skokov in 8 podaj. V zgodovino najmočnejšega košarkarskega tekmovanja se je vpisal kot prvi igralec s finalnim povprečjem trojnega dvojčka (33,6 točke, 12 skokov in 10 podaj).