Kenijci napadajo rekord, Slovencev ne bo zraven

LJUBLJANA – Na Gospodarskem razstavišču je pravi športni živžav, saj je včeraj svoja vrata odprl sejem Tečem v okviru Volkswagen 21. Ljubljanskega maratona. Krepko prek 28.000 tekačev, od najmlajših do zagrizenih dolgoletnih rekreativcev in vrhunskih maratoncev, bo v soboto in nedeljo teklo po ulicah glavnega mesta Slovenije. Prireditelji največjega tekaškega dogodka na sončni strani Alp tolčejo nove rekorde v mnogo pogledih, upajo pa tudi, da bo na trasi, dolgi 42 kilometrov in 195 metrov, padel rekord. Lani ga je postavil Etiopijec Limenih Getachew (2:08:19), letos pa bodo glavni napadalci najboljše znamke pod ljubljanskim gradom maratonci iz Kenije. Startno številko 1 je dobil 27-letni Levi Omari Matebo (osebni rekord 2:05:16), ki je bil lani na ljubljanskem maratonu peti s časom 2:09:54. Dvojko bo nosil 33-letni Philip Sanga Kimutai (OR 2:06:07), startno število 3 pa prav tako 33-letni Nicolas Kipchirchir Chelimo (OR 2:07:38). To so trije tekači z najboljšimi osebnimi rekordi med prijavljenimi, ob njih bodo še kopica rojakov ter Etiopijec in Ugandec z dvema narekovalcema ritma. Belo raso bo med najhitrejšimi maratonci zastopal Ukrajinec Sergej Lebed (OR 2:08:32), devetkratni evropski prvak v krosu, ki je bil na letošnjem maratonu v Londonu 15. s časom 2:14:07. Gabrijel Ambrožič je zadolžen, da v Ljubljano pripelje kar najkakovostnejše atlete. Dva potencialna aduta sta odpadla zaradi poškodb, Kenijec Abel Kirui pa je za večjo startnino odšel na maraton v Chicago, kjer je zmagal. »Imamo omenjene in dva tempo tekača, da bi dosegli čas okrog 2:08:00. Zasedba je homogena, saj ne bo velikih trenj med Kenijci in Etiopijci, tako da je rekord proge dosegljiv,« je dejal Ambrožič.

