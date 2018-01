Kemija pomembnejša od kakovosti

ZAGREB – Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropsko prvenstvo, uvodni skupinski del igra v hrvaški metropoli, prispela z vlakom. Nanj se je vkrcala v Zidanem Mostu, v Zagrebu pa je takoj, ko je izstopil iz vagona, selektor Veselin Vujović že odgovarjal na vprašanja ekipe osrednje hrvaške televizije. A na vlaku so Črnogorca pred drevišnjo (19.30) prvo tekmo z Makedonijo trle druge skrbi.



»Verjemite mi, da zelo pogosto sam v hotelski sobi na računalniku gledam posnetke in jih analiziram. Vsak drugi dan pa moram zaradi tega, ker se je nekdo poškodoval, spreminjati načrte. Moram zamenjati obrambni blok, akcije v napadu in nekaj improvizirati. Ko improvizirate, pa to ni vedno najbolje. Kako lahko to nadomestim? Menim, da smo v ekipi ustvarili dobro kemijo, ta je zelo pogosto pomembnejša od kakovosti. Real Madrid ima v nogometu neverjetno kakovost, ima pa morda Barcelona v ekipi boljšo kemijo. Veliko smo delali za kemije, vemo, kdo je vodja, kaj lahko pričakujemo, kaj moramo narediti, da smo pripravljeni, da bomo v vsaki tekmi igrali, kot da gre za življenje ali smrt. V takšnih okoliščinah smo v stanju, da to kakovost, ki je sicer v tem trenutku nimamo, na neki način zloščimo in nadomestimo,« je bil samosvoj Vujović, ki je že določil šestnajst rokometašev za dvoboj z Makedonci. V postavi je tudi kapetan Vid Kavtičnik, čigar rana na roki se celi in je v četrtek že treniral.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«