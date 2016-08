Kdo bo zabijal v Minsku?

Danes zjutraj bo slovenska hokejska reprezentanca z brniškega letališča prek Dunaja odpotovala v Minsk, kjer jo od četrtka do nedelje čakajo kvalifikacije za uvrstitev na olimpijski turnir v Pjeongčangu v Južni Koreji leta 2018. Spomin na izvrstne predstave risov na OI v Sočiju 2014, kjer so osvojili izvrstno sedmo mesto, še ni zbledel. Tokrat bodo morali za nov preboj na olimpijski turnir osvojiti prvo mesto v konkurenci Poljske (jutri ob 14. uri), Danske (v petek ob 14. uri) in Belorusije (v nedeljo ob 16. uri). Popotnica ni preveč spodbudna, če sodimo po rezultatu na edini preizkušnji pred odhodom v glavno mesto Belorusije. Na Bledu je namreč slovensko vrsto premagala Italija z izidom 2:1 po podaljšku, edini strelec za rise je bil NHL-zvezdnik Anže Kopitar. Slovensko moštvo je sicer povsem prevladovalo na ledu in si ustvarilo številne izjemne priložnosti za zadetek (razmerje v strelih 41:6), a plošček nikakor ni hotel v italijanska vrata. »Če izvzamemo rezultat, smo v igri napravili kar nekaj dobrih stvari. Toda na koncu šteje rezultat, zato je treba popraviti učinkovitost. Zato se je treba tudi večkrat odločiti za strel proti vratom, vsekakor pa moramo izboljšati igro z igralcem več na ledu,« je dejal Kopitar, ki zatrjuje, da ni posebnih težav glede medsebojnega sodelovanja na ledu in uigranosti ekipe: »Saj vsi igramo isti sitem, že dolgo se poznamo. Vemo pa, katere so naše slabosti, in moramo to čim hitreje odpraviti. Proti Italiji bi bilo idealno doseči pet ali šest golov, a pridejo tudi takšne tekme, ko se ne izide. Ne smemo se preveč ozirati na negativne stvari, graditi moramo na pozitivnih. Časa do prve tekme ni veliko, termin turnirja pa tudi ni najbolj ugoden.« Kopi je še poudaril: »Ne glede na naše tekmece moramo ves čas igrati stoodstotno. Prisotnost velike želje je pomemben faktor, imamo že izkušnje z igranjem na podobnih turnirjih, zato moramo igrati maksimalno. Če bi bilo kar koli manj, se bojim, da ne bo dovolj. Ostajamo samozavestni, vemo, da nam lahko uspe.«



Po dvoboju z Italijani se je selektor Nik Zupančič zahvalil še zadnjim potencialnim kandidatom, ki jih ne pelje v Minsk (glej okvirček), o tekmi pa je povedal: »Bili smo boljši v vseh elementih igre, razen v doseganju zadetkov. Stekla nam ni niti igra z igralcem več na ledu. Bila pa je prisotna ideja v igri. Nekaj težav je bilo, ker tukaj še nismo imeli na razpolago vseh igralcev, manjkala sta Žiga Jeglič in Rok Tičar. Upam, da bosta svojo učinkovitost iz klubov prenesla še v reprezentanco.« Jeglič in Tičar sta bila strelca na zadnjih tekmah svojih klubov v ligi KHL, Jegličev Slovan je premagal Torpedo s 7:4, Tičarjev Jekaterinburg pa Metalurg z 2:0; slovenska napadalca sta dosegla po en zadetek. Zupančič je še pripomnil: »Bolje, da se neučinkovitost pojavi na pripravljalni tekmi kot pa pozneje na turnirju. Upam, da nam bo to dobra šola za naslednje tekme.« Do četrtkovega obračuna s Poljaki bodo risi vadili strele proti vratom ter krepili koncentracijo v zaključkih akcij.

Zupančičev izbor za Minsk



Drugi olimpijski nastop slovenske hokejske reprezentance bodo naskakovali vratarji Luka Gračnar (Salzburg), Robert Kristan in Gašper Krošelj (oba brez kluba), branilci Blaž Gregorc (Hradec Kralove), Luka Vidmar (brez kluba), Mitja Robar (KAC Celovec), Miha Štebih (Slavija Praga), Sabahudin Kovačevič (brez kluba), Jurij Repe (Kladno) in Aleš Kranjc (Jesenice) ter napadalci Anže Kopitar (Los Angeles Kings), Jan Muršak (CSKA Moskva), Robert Sabolič (Vladivostok), Žiga Jeglič (Slovan Bratislava), Rok Tičar (Jekaterinburg), Marcel Rodman (Dresden), Jan Urbas (VSV Beljak), Anže Kuralt (Grenoble), Ken Ograjenšek (Gradec), Aleš Mušič (Olimpija), Žiga Pance (KAC Celovec), Miha Verlič (VSV Beljak) in Nik Pem (Olimpija). Selektor Nik Zupančič se je tokrat odpovedal uslugam branilcev Žige Pavlina in Klemna Pretnarja ter napadalcev Erica Panceta, Andreja Hebarja in Žige Pešuta.