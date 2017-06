Kauzer šesti v Tacnu

TACEN – Slovenski kajakaš Peter Kauzer je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu osvojil šesto mesto. Kauzer tako ostaja pri naslovu evropskega prvaka iz leta 2010 in dveh naslovih podprvaka stare celine iz let 2005, ko je bilo prvenstvo tudi v Tacnu, in 2007.

Kauzer je v finalu za zmagovalcem, Poljakom Mateuszem Polaczykom, zaostal 1,63 sekunde. Drugi je bil Poljakov rojak Dariusz Popiela, ki je imel 0,57 sekunde zaostanka, tretji pa branilec naslova, Čeh Jiri Prskavec. Ta je za Polaczykom zaostal 0,97 sekunde.

Že v polfinalu je s 25. časom izpadel Martin Srabotnik, Žan Jakše pa je obtičal že v kvalifikacijah.

Sledita še finala kanuistk, kjer ne bo slovenske predstavnice, saj sta Alja Kozorog in Nina Bizjak v polfinalu zasedli 12. oziroma 18. mesto, in kanuističnih dvojcev, kjer bosta Slovenijo zastopala Luka Božič in Sašo Taljat.