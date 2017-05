Katastrofalna obramba in razpad sistema risov

PARIZ – Razočaranje, žalost, jeza, nejevera ... Te besede opisujejo stanje duha v slovenski hokejski reprezentanci po odločilni tekmi številka 6 na svetovnem prvenstvu elitne divizije, v kateri so bili Belorusi boljši s 5 : 2 (1 : 2, 4 : 0, 0 : 0) in potisnili rise v drugi kakovostni razred svetovnega hokeja. Po obetavnem začetku je sledil popoln mrk risov v drugi tretjini. Takoj po tekmi so glave vroče, analiza dogajanja morda še površna, a besede nekaterih reprezentantov so zgovorne po porazih s Švico po kazenskih strelih (4 : 5), Kanado (2 : 7), Norveško (1 : 5), Finsko (2 : 5), Češko (1 : 5) in Belorusijo.

Skrb vzbujajoča obramba

Kapetan in član drugega napada Jan Muršak: »Naša igra v obrambi na tem prvenstvu je katastrofalna, vsi se lahko zamislimo nad tem. Nobenega ne moreš premagati, če na vsaki tekmi dobiš najmanj pet zadetkov. Žal mi je za naše navijače, imeli smo lepo priložnost. Premagati bi morali samo še Belorusijo. Morda enostavno nismo dovolj dobri. Če samo pogledamo, v kakšnih ligah igrajo naši branilci v primerjavi z nasprotniki, je to že velika razlika. Ampak ni problem samo v branilcih, tudi napadalci bi se morali izboljšati, morda bi moral tudi vratar obraniti kakšen strel več. Če se nam v igri izide vse, lahko presenetimo katero izmed ekip. Enostavno nismo dovolj kakovostni, da bi lahko parirali članom elitne divizije. Igra v obrambi je skrb vzbujajoča. Če je ne bomo popravili, bomo imeli težave tudi v skupini B.«

Premehki pred vrati

Rok Tičar, član udarnega napada Slovenije: »Spet smo storili preveč napak v obrambi, bili smo premehki pred našim vratarjem, Belorusi pa so to s pridom izkoristili. Dosegli so tudi dva srečna zadetka, verjetno si je treba to zaslužiti, čeprav mislim, da so je imeli kar preveč. Nobene tekme nismo odigrali brez napak, prejeli smo ogromno zadetkov, kar čez 30, kar je absolutno preveč za elitno divizijo. Igralci si lahko marsikaj očitamo. So vzponi in padci, bili smo prepričani, da nam letos lahko končno uspe obstati v elitni diviziji. Glave so vroče, vlada veliko razočaranje, to je zagotovo velik neuspeh.«

Razpad sistema

David Rodman, član tretjega napada: »Na žalost je po našem vodstvu v prvi tretjini v nadaljevanju sledil razpad sistema. Kje so razlogi za to, ne vem. Dejstvo je, da smo na vsaki tekmi dobili preveč zadetkov, najmanj pet, kar je absolutno preveč. Morda je tokrat pri nas manjkala tista energija, ki smo jo kazali na prejšnjih turnirjih. Na žalost smo izgubili. Vidim neke razloge, zakaj na prvenstvu nismo bili uspešni, ampak jih bom zadržal zase. Ne bi začenjal nečesa po nepotrebnem …«

V klavrnem ozračju risi pričakujejo še zadnjo tekmo na SP v Parizu, ko se bodo v ponedeljek ob 20.15 pomerili še s Francijo.