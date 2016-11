Karakter se pokaže, ko si pod pritiskom

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v elitni ligi prvakov nastopali še deseto sezono zapored. Nekdanji udeleženci sklepnega turnirja elitnega klubskega tekmovanja so namreč v povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij v Montpellierju sicer z 1:3 (22, -23, -22, -23) izgubili s francoskim podprvakom, moštvom Arago de Sète, toda Ljubljančani so nato s 15:9 dobili zlati niz. Ta je bil za skupnega zmagovalca namreč potreben, saj je ACH prvo tekmo v Tivoliju dobil z enakim izidom 3:1. Aragojevci so sicer v povratni tekmi na francoskem jugu v napadu, posebno Marien Moreau s 33 točkami, zaigrali mnogo bolje kot v Ljubljani, pri tem so imeli z žogami, ki so se po mreži odkotalile v njihov prid, tudi nekaj sreče. Slovenci so sicer spet, tako kot na uvodni tekmi, imeli obdobja dobre in slabe igre, a sta bila tekmeca zelo izenačena, vsi nizi razen zlatega so se odločali v končnici. V zlatem nizu se je z začetnimi udarci izkazal Jan Pokeršnik, neverjeten blok pa je uspel tudi organizatorju igre Maksimu Buculjeviću. Tudi prosti igralec Jani Kovačič je dokazal, zakaj je reprezentant, tako kot bloker Jan Kozamernik. Sprejemalec Žiga Štern je bil tako kot v Tivoliju najučinkovitejši acehajevec, tokrat je zbral 25 točk. Nagrada je torej tu, ACH Volley bo v skupini D lige prvakov nastopal z Azimutom iz Modene, romunsko Craiovo in PGE Skra Bełchatowom iz Poljske. Slovenski državni prvaki v prvem krogu 6. decembra gostujejo v Italiji, prva domača tekma bo tista proti Craiovi.



Pojoča garderoba



Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja, je bil med tekmo malce na trnih, po njej pa nad uvrstitvijo v skupinski del lige prvakov ni skrival veselja. »Naredili smo tisto, po kar smo prišli v Montpellier, vsi smo veseli, v naši slačilnici se je prepevalo. Ponovno smo odigrali odlično tekmo, moram pa reči, da je bil tudi naš tekmec več kot odličen, skoraj ni delal napak, kar kaže, da smo prikazali vrhunsko predstavo. V vseh prvinah smo bili boljši, le več lastnih napak smo imeli. A igrali smo z maksimalnim tveganjem, predvsem pri servisu. S povprečnim servisom namreč tekmeca nismo mogli ustaviti. Najbolj pa sem ponosen na značaj ekipe. Fantje so v zlatem nizu odigrali, kot da se prej ni nič zgodilo. Bili so mirni, zbrani, povsem drugače od tekmeca, ki je s pritiskom na sodnike izgubljal energijo in zbranost. Čeprav francosko ekipo po svoje razumem, v igri je bilo veliko, pritisk na igralce pa ogromen. Tudi takšnim igralcem, kot so Francozi, se zašibijo kolena, mi pa v takšnem ozračju v odločilnem nizu nismo naredili niti ene napake. Karakter ekipe in igralcev se pokaže, ko so pod pritiskom. Vedeli smo, kaj tekmec dela, vztrajali pri svoji igri, uspele so mi tudi menjave, Jan Pokeršnik je naredil tisto, zaradi česar smo ga pripeljali. Iz igre v igro raste, v nadaljevanju sezone nam bo še veliko dal. V skupinskem delu lige prvakov, čeprav so v njej odlične ekipe, ne bomo le sodelovali,« je Zoran Kedačič mešal čustveno-racionalne besede. Kapetan Andrej Flajs je dodal: »Uvrstitve v ligo prvakov smo izjemno veseli. Francozi so pred svojimi navijači igrali bolje, sami pa smo jih v skoraj vseh nizih lovili. V zaključku zlatega smo vrhunsko odigrali v obrambi, v napadu pa ga uspešno zaključili.«