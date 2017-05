Kapetan Muršak: Slabše ne moremo igrati

PARIZ – Kapetan hokejskih risov je bil takoj po drugem porazu na SP zelo jasen: »Če realno pogledamo, že od začetka turnirja ne igramo najbolje. Če ne bomo igrali kot ekipa, če ne bo vsak igralec prispeval, kar mora, in še dodal nekaj ekstra, bomo težko premagali kogar koli. Na koncu koncev se ekipa mora boriti. Če daš vse od sebe, pride tudi nekaj sreče. Danes so si Norvežani zaslužili zmago, bili so boljši.« Slovenski hokejisti niso unovčili niti petih dvominutnih obdobij z igralcem več na ledu. »Res je. Imeli smo nekaj priložnosti, toda z igralcem več smo delovali preveč nervozno. Ko smo imeli plošček v svoji posesti, smo igrali na silo. Proti Švicarjem in Kanadčanom smo igrali bolje s številčno prednostjo kot tokrat. Lahko smo boljši, po moje slabše, kot je bilo tole, ne moremo igrati,« je prepričan prvi as slovenske izbrane vrste.

Pa je že pred dvobojem s Skandinavci kaj kazalo na to, da bodo odigrali tako slabo tekmo?

»Zdelo se mi je, da je bila ekipa brez emocij že pred tekmo. Vse je bilo tiho. Tudi jaz kot kapetan bi morda moral bolje pripraviti ekipo. Sicer poskušam, toda če igralci ne bodo stopili skupaj, ne bo uspeha. Pri nas je pomembno, da vsak igralec prispeva maksimum. Tako pa nekaj igralcev borba, a če eden malce popusti, potem celotna peterka ne deluje. Krivi smo si sami, vemo, da moramo biti boljši, čeprav se zavedamo, da na tem prvenstvu ne igramo najbolje. Vendar mislim, da je še dovolj časa, da se poberemo. Začne se že v naslednji tekmi proti Finski,« se je proti sredini tekmi 4. krog ozrl Jan Muršak.

Po sili razmer (odsotnost kaznovanega Žige Jegliča) je moral Muršak igrati v prvem napadu z Robertom Saboličem in Rokom Tičarjem. »Po navadi sem se z njima dobro ujel. Na treningih smo delovali dobro, danes pa v prvih dveh tretjinah nisem dobil dovolj ploščkov. Tudi jaz imam rad veliko plošček v svoji posesti kot onadva. Sabla in Tiki sta bolj vajena drug drugega v igri, jaz sem tudi igral na drugem položaju. Bolje delujem v drugi peterki. Odsotnost Jegliča se nam zelo pozna, manjka nam tudi Žiga Pance (poškodovan, op. p.). Pravzaprav se nam pozna odsotnost vsakega igralca, zdaj pa imamo še krajšo klop. Celo pripravljalno obdobje smo igrali v istih peterkah, zdaj pa malce mešamo. To ni enako, toda to ne sme biti izgovor. Preprosto se ne borimo zadosti kot ekipa,« je samokritičen Muršak.

Dotaknili smo se tudi vloge vratarja v slovenski reprezentanci

»Naša ekipa zelo računa na vratarje. Če so samo dobri, pri nas to žal ni dovolj. Morajo biti neverjetno dobri. S tem nočem reči, da so porazi njihova krivda. Če hočemo uresničiti svoja pričakovanja, se nam mora vse iziti. Potrebujemo neverjetno obrambo, neverjetnega vratarja, tako da bomo v napadu dobili priložnosti za zadetek. Vse skupaj pa se začne pri borbenosti, tudi pri napadalcih. Moramo drsati kot ekipa, se boriti za vsak plošček, vsakdo od nas mora storiti svoje stvari, sicer ekipa ne bo nikoli delovala.«

Glede na dosedanje razplete tekem v skupini B bo Slovenija novo priložnost za zmago iskala v dvoboju z Belorusijo, ki se prav tako želi dokopati obstanka, a doslej še ni osvojila točke, medtem ko ima Slovenija eno: »V prvi vrsti se moramo osredotočiti na svojo igro, tudi v primeru poraza proti Finski. Če vemo, da smo dali vse od sebe, si ne moremo ničesar očitati. Če bi izgubili proti Belorusiji, a pokazali svoj maksimum, si lahko rečemo, da pač nismo dovolj dobri. Toda danes sem verjel, da lahko igramo z Norvežani, a tega nismo pokazali. Če bomo samo čakali in proti Finski poskušali igrati lep hokej, ne bo dobro. Tako smo začeli z Norvežani, pa smo na hitro prejeli tri gole in je bilo konec tekme. Vsak igralec se mora pogledati v ogledalo in vprašati, ali je res storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da pomaga ekipi,« je še na vest soigralcev potrkal naš kapetan.