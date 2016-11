Kaos pod koši: za sojenje dolžni 380.000 evrov

Plačilna nedisciplina je še vedno problem slovenskega športa. Tudi v košarki niso izjema. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) že dlje zalaga in plačuje stroške sodnikov, da ti opravljajo svoje delo. Krog pa ni sklenjen, saj klubi svojih obveznosti do zveze ne poravnavajo pravočasno in dosledno. Do danes se je nabralo za okoli 380.000 evrov dolga, kar je precejšnji denar. To povzroča neljube težave tudi zvezi, ki je odločena narediti konec finančni nedisciplini.



V luči tega so se na Košarkarski zvezi Slovenije odločili za ukrep, ki bo primoral klube, da se vedejo drugače. Ali bo to mogoče ali ne, bo jasno kmalu. Na zadnji seji izvršnega odbora zveze so sprejeli sklep, da bodo od 1. februarja 2017 klubi v članskih ligah stroške sodnikov plačevali vnaprej. V sezoni 2017/18 bo ukrep veljal za vsa tekmovanja. »Razlog je trajna plačilna nedisciplina veliko klubov, ki je preprosto postala nevzdržna. KZS ne more zalagati tako visokih zneskov, saj potem ne more izvajati svojih programov,« opozarja in pojasnjuje predsednik zveze Matej Erjavec, ki se nadeja, da bo ta ukrep pripomogel k izboljšanju razmer. Večino klubov je ta poteza Košarkarske zveze Slovenije presenetila. Uradno in na glas ne želi o tem nihče govoriti. Ko pa so kamere in mikrofoni ugasnjeni, povedo, da so zavoljo gospodarskih razmer tudi sami v nezavidljivem položaju. Ni redkost, da z zamudo dobivajo na svoj račun sredstva sponzorjev. Prav tako ni presenetljivo, da zamujajo sredstva iz občinskih proračunov. V klubih tako običajno najprej poravnajo stroške t. i. proizvodnje (igralci, trenerji, fizioterapevti, zdravniki), za stroške sodnikov pa pogosto zmanjka denarja.



Iz prvoligaških klubov spomnijo, da bi radi imeli sredstva (morda tudi za kritje sodniških stroškov), ki jih je za tekmovanje namenila banka Nova KBM. A nehote pozabijo, da svojega dela domače naloge preprosto niso opravili. »Sredstva niso in ne morejo biti razdeljena, ker z združenja prvoligašev še vedno nimamo sogovornika. Dogovor je bil, da se o tem pogovarjamo, ko bo imenovan novi predsednik združenja,« je pojasnil Erjavec. Presenetljivo je, da klubi že lep čas ne zmorejo najti predsednika združenja, ki bi bil primeren sogovornik košarkarske zveze. Za nameček klubi delujejo neresno, ker na sejah izvršnega odbora sploh nimajo predstavnika. To meče slabo luč na tekmovanje kot tudi na klube same.