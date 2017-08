Kakšne stopničke! Bravo Jan Polanc!

MADRID – Slovenski kolesar Jan Polanc je na dirki po Španiji spet opozoril nase. V osmi etapi, ki se je po 199,5 kilometra končala v Xorret de Catiju, je bil spet ves dan v begu, na koncu pa osvojil drugo mesto. Pred njim je bil le Francoz Julian Alaphilippe.

Štirinajstčlanska ubežna skupina je ves dan zelo dobro sodelovala in imela med štiri in pol ter pet minut prednosti, ki pa se je močno stopila na zadnjem vzponu dneva, ki je bil brutalen. Dolg je bil pet kilometrov, s povprečnim naklonom 11 odstotkov in največ 22-odstotnim. Poljak Rafal Majka je enega najtežjih vzponov v južni Španiji začel prvi, pridružil se mu je Francoz Julian Alaphilippe, s katerim sta se celoten vzpon napadala, takoj ko sta za trenutek popustila, pa se jima je v svojem ritmu priključil Polanc.

Majka in Alaphilippe sta prva prečkala vrh in začela spust proti ciljni črti, toda Polanc je na spustu oba ujel, na bolj položnih zadnjih metrih pa je bil v sprintu za dve sekundi hitrejši Alaphilippe. Polanc je sprintal z Majko, Poljak pa se je na koncu vdal.

Polanc je bil v begu že pred dvema dnevoma, ko je končal na petem mestu, to pa je bil četrti zaporedni dan, ko je bil vsaj en slovenski kolesar v begu. Predvčerajšnjim je bil v begu Matej Mohorič, takrat je končal na četrtem mestu, nato pa je v petek prav tako iz bega prišel do etapne zmage. Danes je bil ubežnik tudi Domen Novak iz Bahrain-Meride.

Zadaj so obračunavali favoriti za najvišja mesta. Iz metra v meter je vzpon terjal več žrtev, dobre tri minute pred koncem pa je skočil Christopher Froome, sledil mu je lahko le Alberto Contador.