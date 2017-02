Kakšen preobrat! Hrvati pljuvajo čez Vujovića

ZAGREB – Zapisali smo že, da Željko Babić ni več selektor hrvaške rokometne reprezentance. Medtem pa že poteka intenzivno poteka iskanje novega in prvi favorit je (bil) Veselin Vujović, če sodimo po anketi portala dnevnik.hr, v kateri je sodelovalo več kot 30.000 bralcev, Vujović pa je prejel 47 odstotkov glasov.

Toda v zadnjih urah se je stanje duha pri sosedih kr precej spremenilo. Začelo se je celo udrihanje čez črnogorskega strokovnjaka. Tamkajšnjo javnost so namreč vznemirile njegove izjave v intervjuju za slovensko nacionalno televizijo, v katerem se je obregnil ob Hrvate: »V športu so kar precej bahati. Prepričani so, da so boljši od vseh sosedov, zlasti od Slovencev. Vem, da je hrvaška javnost želela, da prevzamem njihovo reprezentanco, vendar tega niso želeli tisti, ki o tem odločajo. Jaz sem zdaj 'Janez', počutim se kot 'Janez'.«