Juriš na medaljo, ki si jo  vsi želijo in tudi zaslužijo

Slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu v Franciji niso izkoristili prve zaključne žoge. V polfinalu mundiala so namreč s 25:31 (12:15) izgubili z gostiteljico Francijo in se bodo drevi ob 20.45 v Parizu v boju za bron udarili s poražencem sinočnje polfinalne tekme med Norveško in Hrvaško. Finale SP bo jutri ob 17.30, Francija bo svoj šesti naslov svetovne prvakinje iskala v boju z zmagovalcem skandinavsko-kroatskega dvoboja. Najboljši slovenski strelec proti galskim petelinom je bil Jure Dolenec s petimi zadetki, šest jih je dal za tekmece Nedim Remili. »Francija si je hitro priigrala nekaj golov prednosti, nam pa v drugem polčasu nikakor ni uspelo ogroziti njihovega vodstva. Če bi se jim približali na zadetek ali dva razlike, bi bili vsekakor bolj živčni, tako pa so se vselej počutili dokaj varne. Naredil bom vse, da energijo prenesem na svoje fante in da zmagamo na tekmi za bronasto kolajno,« je analiziral slovenski selektor Veselin Vujović.



Sloveniji pred štirimi leti na SP v Španiji s četrtim mestom ni uspelo priti do prve zgodovinske kolajne na mundialu, zdaj ima novo priložnost. Kakor se je pričakovalo, pa so Francozi v tokratnem polfinalu v mestu luči do zmage prišli s surovo telesno močjo, mišicami in morilskim instinktom. Neusmiljeno so parali slovensko mrežo, na drugi strani pa je soigralec Vida Kavtičnika in Jureta Dolenca iz Montpellierja, vratar Vincent Gérard, zamenjal je Thierryja Omeyerja, ki je v slabši formi, zbral šestnajst obramb in bil razglašen za igralca tekme. »Pričakovali smo težak dvoboj. Vzdušje je bilo res odlično, to so izkušnje, ki ti ostanejo do konca življenja. Smo mlada ekipa, marsikaj smo se naučili, odigrali dobro tekmo. Ne pa izjemne, kot bi jo potrebovali za zmago. V obrambi smo garali, se borili, naša vratarja pa na žalost nista imela vrhunskega dneva, ki bi ga potrebovali za zmago proti izjemno močni Franciji. V napadu smo morebiti storili kakšno napako preveč in na ta račun dobili nepotrebne gole iz nasprotnih napadov. To je malce pretehtalo. Odigrali smo dobro, tako je treba igrati naprej, se dokazovati na naslednjih tekmah in poskusiti zmagati tekmo za bronasto medaljo,« je vtise strnil kapetan Vid Kavtičnik. »V petek smo se lahko malce spočili za sobotni mali finale, prosti dan je gotovo določena prednost v primerjavi s tekmecema, ki imata dve zahtevni tekmi v prav toliko dneh. Na našem zadnjem srečanju bomo poskušali dvigniti raven naše igre predvsem v obrambi in se naposled dokopati do medalje, ki si jo vsi želimo in si jo po mojem mnenju tudi zaslužimo. Najbolj pomembno je, da iz celotnega turnirja in predvsem polfinalnega poraza izluščimo pozitivne zadeve in tekmo za odličje bronastega leska odigramo na najboljši možen način. Na polfinalni tekmi se nihče od nas ni predal niti ni bil paničen, skozi vso tekmo smo garali in poskušali delati tisto, kar smo se dogovorili pred dvobojem. A na tej tekmi so bili Francozi preprosto boljši in nimamo si česa očitati,« je sklenil Kavtičnik.



Tudi drugi slovenski rokometaši se zavedajo, da je bila Francija tokrat boljša od dveh moštev. »Francozi so zasluženo prišli v finale. Želeli smo si, trudili smo se maksimalno. A razbranili smo njihovega vratarja,« je pripomnil Blaž Janc.



Tudi Marko Bezjak je ugotavljal podobno: »Poskusili smo, borili smo se, a preprosto smo bili tokrat slabši. V napadu smo zastreljali preveč strelov, njihov vratar pa je bil na koncu izbran za najboljšega igralca. V obrambi tudi nismo slabo stali. Francozi so zasluženo zmagali, ne preostane nam drugega, kot da se spočijemo, odmislimo to tekmo in gremo v soboto po tretje mesto.« Soglasen v izjavi je bil tudi krožni napadalec Blaž Blagotinšek: »Ne morem reči, da se nismo borili. Francozi so bili v določenih segmentih preprosto boljši in zasluženo zmagali. Čestitam jim.«