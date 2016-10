Jurica je trenerski krst doživel na klopi Tajfuna

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentanti tako ali drugače prevzemajo pomembne vloge v slovenski košarki. Med tistimi, ki so našli svoj prostor pod košarkarskim soncem tudi po igralski karieri, je 39-letni Jurica Golemac, ki je za Slovenijo zbral 17 nastopov in prispeval 248 točk. Pred slabim tednom dni je bil imenovan za glavnega trenerja Tajfuna iz Šentjurja, ki je slabo začel sezono. Vodstvo ni oklevalo, zato se je hitro razšlo s hrvaškim trenerjem Krešimirjem Bašićem in angažiralo Golemca. »Verjamemo, da nam lahko Jurica pomaga,« je prepričan Dušan Debenak, član upravnega odbora nekdanjega državnega prvaka, ki je padel v krizo, iz katere pa se želi nemudoma izkopati. Jurica ni prvič na trenerskem položaju, drži pa, da prvič samostojno vodi ekipo. Doslej je bil na klopi zagrebške Cibone, ki sta jo leta 2013 prevzela skupaj s Slavenom Rimcem in jo skoraj dve leti dokaj uspešno vodila. V tem obdobju je Cibona osvojila naslov prvaka regionalne lige ABA, trenerski dvojec pa je v ogenj vrgel nekaj mladih igralcev. »Jurice se spomnim, ko je igral v Olimpiji. Vedno je precej razmišljal. Vedno je hotel vedeti nekaj več,« se svojega varovanca rad spomni trenerski starosta Zmago Sagadin. Golemcu je ob imenovanju in prihodu na novo funkcijo zaželel vse dobro. »Malce je le neprijetno, ker je prišel v ekipo, ki je že zbrana. Morda bi bilo bolje, da bi ga vzeli na začetku sezone. A tako so se odločili. Prepričan sem, da bo z Jurico bolje,« je še dodal Sagadin.



V nedeljo je Golemac opravil z ekipo prvi trening, v torek so igrali prvo tekmo, šlo je za obračun v srednjeevropski ligi Sixt Alpe Adria. Slovaške Levice (vodi jih slovenski trener Teo Hojč) so bile boljše z 68:60. Tajfun je domačo zmago zapravil v zadnjih minutah, ko je izgubil preveč žog. »Premalo treningov je bilo, da bi lahko kaj drastično spremenil. Čaka nas še ena tekma, potem pa bo več časa, da bomo lahko v miru popravili sistem in videli, kdo lahko igra in kdo ne,« napoveduje spremembe novi trener Tajfuna. »Bistvo vsega je obramba, tu se vse začne in konča,« Golemac ne skriva svoje trenerske filozofije. Veseli ga, ker ravno v Sloveniji začenja samostojno trenersko pot. Ne nazadnje je ravno v Ljubljani začel igrati resno košarko, naključje je hotelo, da je prav v dresu slovenske ekipe (Krka) v sezoni 2012/2013 odigral tudi zadnje tekme. Potem je šel hitro med trenerje. V letošnjem letu se je precej učil. Tako je spremljal treninge beograjskega Partizana, ki ga vodi Aleksandar Džikić. Bil je tudi v Gruziji, ki jo vodi selektor Grk Ilias Zouros, s katerim sta uspešno sodelovala v grškem Panelliniosu, ko je bil Jurica še igralec. Zdaj mu je dober odnos prišel prav, saj je bil z Grkom v času priprav in kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Za nameček so bili Gruzinci uspešni, Jurica pa dvojno ponosen: ker se je veliko naučil, bil pa je tudi del uspešne zgodbe. Novo, v lastni trenerski knjigi, bi rad spisal v Šentjurju.