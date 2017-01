Jure Dolenec se seli v Barcelono: To je uresničitev sanj

METZ – Slovenski rokometni reprezentant Jure Dolenec zapušča francoski Montpellier, za katerega je igral od leta 2013, in se seli k enemu izmed velikanov svetovnega rokometa, devetkratnemu evropskemu prvaku, Barceloni. Osemindvajsetletni levičar, ki je kariero začel v Škofji Loki, je s Katalonci podpisal petletno pogodbo.

»Odkar sem začel igrati rokomet, je bila moja največja želja nekoč igrati za Barcelono, ki je bila zame vselej najboljši klub, za katerega navijam tudi v nogometu. To je uresničitev sanj in presrečen sem, da je prišlo do tega prestopa. Dogovori so potekali precej časa, saj sem imel še dveletno pogodbo z Montpellierjem, tako da sta se morala o vseh podrobnostih dogovoriti tudi oba kluba. Zahvaljujem se vodstvu, trenerju, soigralcem in navijačem, s katerimi sem preživel štiri krasna leta ter osvojil tudi nekaj naslovov. To nam je uspelo v času Paris St. Germaina, ki ima ogromni proračun in izjemne igralce. Še posebej se zahvaljujem družini, ki mi je vselej nudila veliko podpore, brez katere ne bi bilo mogoče uspeti. Na Montpellier bom imel lepe spomine, pred mano pa je nov izziv in upam, da bom uspel z Barcelono osvojiti veliko naslovov. Predvsem si želim enkrat postati evropski prvak,« je po podpisu pogodbe dejal Dolenec.

V francoski ligi je Dolenec v 87 tekmah dosegel 322 golov, v letošnjih 13 tekmah 55. Za reprezentanco je doslej odigral 380 tekem, v katerih je dosegel 106 golov.