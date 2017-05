Junaški beg Janu Polancu prinesel veličastno zmago

PALERMO – Slovenski kolesar Jan Polanc (UAE) je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji, ki se je po 181 km končala na vrhu Etne. Polanc se je s še tremi kolesarji podal v beg po vsega dveh kilometrih današnje preizkušnje in nato vse do zadnjega vzpona na 1892 metrov visok vulkan Etna lomil konkurente in se na koncu veselil druge etapne zmage na Giru.

To je druga zmaga slovenskega kolesarja na dirki po Italiji, Polanc je bil leta 2015 najboljši v peti etapi Gira. Slovenija ima zdaj skupno štiri etapne zmage na Giru, saj je Luka Mezgec leta 2014 osvojil etapo, ki se je 1. junija končala v Trstu, Primož Roglič pa je zmagal lani na deveti etapi - kronometru.

»Danes je bilo zelo težko, prednost ni bila velika, trdo smo delali vse od starta, današnja zmaga je res nekaj neverjetnega. Vzpon je bil zelo težak, saj smo imeli vseskozi nasprotni veter, ta pobeg je bil eden najtežjih v moji profesionalni karieri. Hvala celotni ekipi in moji družini,« je po etapni zmagi za Eurosport povedal 25-letni Polanc.

Skupno vodstvo je danes prevzel Nizozemec Bob Jungels.