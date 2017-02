Junaki v boj za evropsko slavo

Kar šest rokometašev Celja Pivovarne Laško je vtkalo svoj del v bronasto kolajno slovenske reprezentance na nedavnem svetovnem prvenstvu. A na lovorikah se ne živi oziroma spi, Celjane čaka že trdo klubsko življenje. Danes ob 19. uri namreč v 10. krogu lige prvakov v Zlatorog prihaja švedski Kristianstad, tekmec savinjskega moštva za preboj v osmino finala elitnega tekmovanja stare celine. Celjski rokometni grofje na šestem mestu skupine B, to je zadnje, ki še vodi v osmino finala, imajo v shrambi pet točk, Kristianstad in Zagreb, oba lovita Savinjčane, pa po štiri. Načrt je torej povsem jasen; drevišnja zmaga nad švedskim šampionom bi bila, štiri kroge pred koncem skupinskega dela tekmovanja, za Celjane velika kot mogočni Stari grad. Da bi bilo res tako, bodo pomembno vlogo odigrali reprezentantje Urban Lesjak, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Vid Poteko, ki so se s SP v Franciji vrnili utrujeni, a zaradi bronaste nagrade ponosni in samozavestni. »Pred nami je zanimiva tekma. Kristianstad goji všečen rokomet, vseh 60 minut pa ne glede na rezultat igra v nespremenjenem ritmu. Največja kakovost švedske ekipe je hitra in kombinatorna igra, zanaša se tudi na močno obrambo in bliskovite nasprotne napade, nevarna pa je prav z vseh igralnih položajev,« je rokometne Vikinge razčlenil trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše. »Zavedamo se, da naloga zmagati ne bo preprosta, a na eni najzahtevnejših in najpomembnejših tekem v ligi prvakov moramo prikazati podobno predstavo kot na naši zadnji tekmi v ligi SEHA proti Meškovu. Na omenjenem dvoboju smo sicer naredili nekaj napak, ki niso bile usodne, na obračunu s Švedi pa jih moramo odpraviti,« je še dodal strateg državnih prvakov, ki imajo do konca tekmovanja povsem enak razpored tekem kot Švedi. Namreč Kielce in Rhein-Neckar doma, Vardar in Zagreb v gosteh.



Prvo ime Tollbring



Celjani so v tej sezoni v ligi prvakov že uprizorili nekaj dram z zasuki, tudi prva tekma na južnem Švedskem se je po jurišu pivovarjev končala z 29:29. »Tekmo na Švedskem smo začeli v krču, delali smo preveč tehničnih napak, gostitelji pa so jih s pridom izkoriščali. Igrajo zelo hitro in kaznujejo vsako napako, zato si napak ne smemo privoščiti oziroma moramo ceniti prav vsako žogo. Drugi polčas dvoboja s Kristianstadom smo odigrali bolje, z manj napakami, in verjamem, da lahko s takšno igro tu začnemo, nato nadaljujemo skozi vso tekmo in dobimo ta pomembni obračun v Zlatorogu,« se je opogumljal desnokrilni rokometaš Gal Marguč. Zunanji igralec Jaka Malus pa je med minulim svetovnim prvenstvom v Franciji presenetljivo odkrival, koliko igralcev Kristianstada je tam nastopilo. »Priznati moram, da me je kar malce presenetilo, ko sem videl vse te igralce švedske ekipe, ki so nastopali za različne reprezentance. Prvi je seveda njihov najboljši strelec, švedski krilni igralec Jerry Tollbring (levo krilo je bilo na SP uvrščeno v idealno postavo, op. p.), nato drugo krilo, Danec Tim Sørensen, zunanja igralca Philip Henningsson in Islandec Olafur Gudmundsson in še bi lahko našteval. Imajo zelo hitra krila, dobre zunanje igralce in odličnega vratarja Nebojšo Šimića, ki je lahko zelo velika ovira za nasprotnike, zato se moramo dobro pripraviti nanje in s pomočjo gledalcev poskušati zmagati na tej tekmi,« je Malus razkrival skandinavsko srž.