John Peter Stevens svetovni podprvak na 50 m prsno

WINDSOR – Plavalec kranjskega Triglava Peter John Stevens je novi svetovni podprvak na 50 m prsno. V finalu svetovnega prvenstva v kanadskem Windsorju je slovenskega reprezentanta, ki je s 25,85 dosegel nov slovenski rekord, ugnal le svetovni rekorder Južnoafričan Cameron van der Burgh z izidom 25,64. Bron je s 25,98 osvojil Brazilec Felipe Lima.

Enaindvajsetletni Stevens je bil v današnjem finalu blizu tudi evropskemu rekordu Italijana Fabia Scozzolija, ki ga je zgrešil za vsega devet stotink sekunde.

»Letos mi je očitno usojeno drugo mesto. Drugi sem bil že na prvenstvu NCAA, pa potem na evropskem prvenstvu v Londonu in zdaj tukaj na svetovnem prvenstvu v Windsorju,« je po finalu razmišljal 21-letni Stevens, najmlajši med finalisti, ki se je v finalu prvič v Kanadi predstavil s svojim hitrim startom in podvodnim plavanjem, kjer tekmecem uide in prehitel ga je lahko le izkušeni svetovni rekorder.

Zanimivo je tudi, da je Stevens, kljub dejstvu, da so na SP nastopili praktično vsi najboljši prsači sveta z izjemo Britanca Adama Peatyja, medaljo glasno napovedal že pred tekmo. »Vedno ciljam visoko. Vem, da so se mi nekateri posmehovali že, ko sem maja napovedal medaljo v Londonu. A vem tudi, da lahko dosežem vse, če sem dovolj samozavesten, saj trdo delam za to.«