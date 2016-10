Jeseničani zavrnili gnili kompromis

Ko se ob v zadnjih letih stalnih uspehih slovenske hokejske reprezentance zaiskrijo upi, da bo šlo bolje tudi na domači klubski sceni najhitrejšega kolektivnega športa, se vedno znova pojavi neprijetno presenečenje. Torkova tekma za superpokal med Sij Acroni Jesenicami in Olimpijo v dvorani Podmežakla že spada v kategorijo razvpitih zaradi kršenja pravil. Olimpija, ki je osvojila lovoriko po zmagi s 4:2, je namreč nastopila s sedmimi tujci, pravilnik Hokejske zveze Slovenije (HZS) pa jih dovoljuje šest. Jeseničani so se pritožili in pričakujejo, da bo tekma registrirana z izidom 5:0 v njihovo korist. Tehnični direktor tekmovanja pri HZS Bogdan Jakopič zbira izjave in pojasnila iz vrst Olimpije in sodnikov, medtem pa so v krovni organizaciji poskušali doseči, da bi se kluba sporazumela mimo pravilnika. Po naših informacijah je bil na mizi predlog, da bi se tekma ponovila. Toda to se ni uresničilo, iz HZS pa so poslali naslednje sporočilo: »Hokejska zveza Slovenije je, po vloženi pritožbi na tekmo za Superpokal Slovenije 2016, v dogovoru z vodstvoma HDD Sij Acroni Jesenice in HDD Olimpija poskušala najti kompromisno rešitev, ki bi bila v interesu hokeja in obeh klubov, ter v želji, da se prva lovorika za superpokal Slovenije osvoji na ledeni ploskvi, brez morebitnih dvomov o regularnosti celotnega tekmovanja. Predlog dogovora, ki naj bi ga sklenila oba kluba, je vodstvo enega izmed njiju danes zavrnilo. Hokejska zveza Slovenije ugotavlja, da soglasje med obema stranema ne obstaja. Pritožbeni postopek v zvezi z omenjeno tekmo tako še naprej poteka v skladu z internimi akti HZS.« Logično je, da Jeseničani niso hoteli odstopiti od pritožbe, saj bi s takšnim ravnanjem izpadli neresni in neprofesionalni. HZS je pravzaprav poskušala doseči gnili kompromis zaradi domnevno ohlapno zapisanih pravil, na katera se izgovarjajo v Olimpiji. Gre za to, da mora biti znano, kakšna je sankcija ob tovrstnem kršenju pravilnika HZS. Kdo ve, morda bo sankcija prav ponovitev tekme...