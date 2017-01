»Je sploh varno, da rokometaši pristanejo na zagrebškem letališču?«

PARIZ – Tako veličastni zmagi, kot so jo slovenski rokometaši dosegli v soboto, je težko kaj dodati. Zbrali smo nekaj komentarjev, ki so jih na družabnih omrežjih objavili znani in manj znani Slovenci. Vsi po vrsti so ponosni na junaške rokometaše, ki so na kolena spravili našo južno sosedo in tako osvojili bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu.

In kaj jih je poleg izjemne zmage najbolj navdušilo? Obregnili so se ob slovensko-hrvaške odnose, komentatorja Iva Milovanovića, ki so ga premagale solze, in strastni slovenski navijačici, ki sta glasno navijali tudi takrat, ko je kazalo, da je že vse povsem izgubljeno.

Preberite si, kaj vse so o dramatičnem razpletu zapisali Slovenci:

Zadnjih 6 minut tekme SLO:CRO na RTL Hrvatska. Neprecenljivo #rokomet https://t.co/259JI6dczx — Jure Bajic (@Jure_Bajic) January 29, 2017

Da se razumemo, to včeraj ni bila sreča. #rokomet — Matevž Luzar (@matevzluzar) January 29, 2017

A je sploh varno, da naši rokometaši pristanejo na ZAGREBŠKEM letališču? #rokomet @rzs_si — Taja (@TyraTweet) January 29, 2017

Ocitno je bil rokomet, ocitno se je ena punca drla, ocitno se je Ivo joku, pil so teran in ocitno smo dobil zlato medaljo? — zajebana perspektiva (@sivanosoroginja) January 28, 2017

Letos zaradi varnostnih razlogov ne grem na hrvaško na morje. #rokomet — Gregor K. (@Trdosrcnez) January 28, 2017

"Slovenci su ubacili u petu brzinu, igraju puno puno bolje" Uživam. :) #rokomet — Aleksander Tušek (@aleksandertusek) January 28, 2017

Rezerviram dopust v Dalmaciji. Teran. Plačam akontacijo. Rokomet. Bo čas za dopust. Odločitev o arbitraži.



Naključje? Verjetno ja. — Petra Kodra (@PetraKodra) January 28, 2017

Od danes se teran pije le še v bronastih kozarcih! #rokomet — Sara Karba (@SaraKarba) January 28, 2017