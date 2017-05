Janković (spet) rešil Olimpijo

ROGAŠKA SLATINA – Tri leta in mesec je trajalo, da je Olimpija z nasmehom na ustih in pesmijo v avtobusu zapustila Rogaško Slatino. Sredi aprila 2014 jo je porazila s tedanjim strategom Alešem Pipanom na klopi, 73 : 74 je bilo. Vmes so se menjali trenerji in igralci, zmaji pa so zmagali šele z Gašperjem Okornom, ki je kupil kakovostne in tudi v državnem prvenstvu dokazovanja željne tujce. Med njimi je doma v Srbiji podcenjeni center Nikola Janković, za katerega so sredi lige za prvaka že rekli, da je končal sezono. A s svojimi igrami potrjuje, da se je v Stožicah milo rečeno zgodil medicinski čudež. Janković je spet stisnil zobe in pokazal, da v Ljubljani ni le zaradi evrov, ampak da v tem svetu nekaj velja tudi pripadnost. Janković, Olimpija je očitno abonirana na rešitelje s tem priimkom, je v Rogaški Slatini zadel noro trojko za podaljšek, v katerem je nato odločil še zmagovalca.



Nekaj strokovnjakov se čudi, da Rogaška v zadnjem napadu v rednem delu tekme ob vodstvu za tri točke 79 : 76 ni storila osebne napake, pri kateri bi Olimpija (ob pametni osebni napaki Rogaške) imela na voljo (le) dva prosta meta. Čudi tudi dejstvo, da je šel najizkušenejši mož na parketu, 39-letni Dragiša Drobnjak, pri izidu 87 : 87 (ob koncu podaljška) in žogi iz avta iskat igralca v gneči pod košem. Bolje (in predvsem bolj logično!) bi bilo, da bi dal žogo prvemu igralcu Rogaške, branilcu Tadeju Fermetu, ki bi že vedel, kaj z njo. Do konca je bilo še osem sekund. »Odigrali smo dobro tekmo. V rotaciji se nam je poznala odsotnost Mihe Fona. Nekajkrat smo imeli tekmo povsem v svojih rokah, a se je Olimpija borila in na koncu tudi nekoliko srečno prišla do prve zmage,« je po koncu obračuna pred 1600 gledalci dejal trener domačinov Damjan Novakovič. Še lep čas je zapravljeno priložnost za uspeh obžaloval Drobnjak, ki je prevzel odgovornost za napako. »Imeli smo dobljeno tekmo. Olimpija je bila v podaljšku v psihološki prednosti, ker je zadela zadnji met. A to smo zdaj pozabili. Verjeti moramo vase, sicer nimamo česa iskati v tem finalu,« je Drobnjaka, sebe, soigralce in Rogaško Slatino opogumljal Ferme, s 25 točkami ob Darwinu Davisu (26) vodilni strelec gostiteljev.



»Videli smo pravo dramo. Precej živcev in moči nam je požrla ta tekma. Odločala je ena sama žoga. Tokrat je bila sreča na naši strani. A to srečo si moral človek tudi zaslužiti,« je že po 73. tekmi sezone razmišljal trener Olimpije Okorn. Od oktobra do danes se mu je nabralo veliko norih končnic – tudi v polfinalu je Krko izločil z dvema žogama. »V tej sezoni smo preigrali že toliko tekem, da vemo, da ni vsega konec, dokler ni konec. Tudi sami smo se večkrat znašli na drugi strani cevi. Precej šokantnih končnic smo imeli letos. Kar nekaj takih tekem smo tudi izgubili. So pa igralci zdaj že vajeni tega in vedo, kako se odzvati,« je slikovito opisal razmere ob koncu rednega dela in podaljška, v katerem je Olimpija vešče nadomestila šest točk zaostanka. Okorn je sicer pohvalil svoje fante za igro v prvem polčasu. V nadaljevanju je okrcal igro v obrambi ter kontrolo skoka, zmotili so ga številni sprehodi košarkarjev Rogaške, ki so prelahko prebijali prvo linijo. »Zame je pomembno le to, da vodimo z 1 : 0. Odpraviti moramo napake, ki smo jih delali v Rogaški,« je še dodal Okorn, ki se je po tekmi iz elegantne obleke hitro spravil v vsakdanja oblačila in zelo pomirjen stopil pred zbrane novinarje, pred tem pa se je sprehodil še skozi statistiko. Bil je zadovoljen: Devin Oliver je prispeval 25 točk, kapetan Gregor Hrovat pa 21. Druga tekma bo že jutri v Tivoliju, tretja pa v nedeljo vnovič v Rogaški Slatini.