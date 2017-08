Janja Garnbret zlata na EP v Münchnu, sledila še zmaga na tekmi svetovnega pokala

MÜNCHEN – Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagala na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Münchnu. S tem je sklenila letošnjo balvansko sezono, v kateri je dosegla tri zmage, enkrat pa je bila druga. V skupnem seštevku svetovnega pokala je sezono končala na drugem mestu.

Garnbretova je v Münchnu prikazala odlično formo. Na tekmovanju je hkrati potekalo tudi evropsko prvenstvo v tej disciplini, na katerem je osvojila srebro, boljša je bila le Srbkinja Staša Gejo. Garnbretova je naslov evropske prvakinje osvojila v kombinaciji, saj je bila najboljša v seštevku treh disciplin (težavnosti, balvanov in hitrosti), v katerih so se športne plezalke in športni plezalci merili na letošnjih dveh evropskih prvenstvih julija v italijanskem Campitellu in v Münchnu. Anže Peharc je na evropskem prvenstvu v bavarski prestolnici osvojil bron v balvanih. V razvrstitvi svetovnega pokala pa je osvojil osmo mesto. Mina Markovič je slovenske dosežke na letošnjih prvenstvih stare celine v Campitellu začela s srebrom v težavnosti.

Garnbretova si je že pred sobotnim finalom zagotovila srebrno kolajno v skupnem seštevku letošnjega svetovnega pokala v balvanih, saj se njena najtesnejša tekmica za drugo mesto, Japonka Miho Nonaka, ni uvrstila v večerni finale svetovnega pokala. Skupna zmaga v seštevku balvanske sezone je že pred zadnjo tekmo pripadla Britanki Shauni Coxsey, ki je zadnjo tekmo končala na drugem mestu. Tretja je bila Japonka Akijo Noguči, četrta pa Staša Gejo. Katja Kadić je osvojila 11. mesto, Julija Kruder je bila 18., Jernej Kruder je pristal na 29. mestu, v razvrstitvi evropskega prvenstva pa je bil četrti. Kadićeva je v razvrstitvi evropskega prvenstva osvojila osmo mesto, Kruderjeva pa je bila 17.

Medtem ko se je sezona svetovnega pokala v balvanih s sobotnim finalom končala, pa se bo sezona svetovnega pokala v težavnosti nadaljevala že konec prihodnjega tedna v italijanskem Arcu. Po treh tekmah je na vrhu s polnim izkupičkom treh zmag in 300 točk Janja Garnbret, branilka skupne zmage, ki je letos v dolgih smereh konkurenco premagala v Villarsu, Chamonixu in Briançonu.