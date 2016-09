Janja Garnbret, svetovna prvakinja: Na vrhu so se pokazale solze

PARIZ – Slovensko športno plezanje ime dve novi svetovni junakinji. Še ne polnoletna Janja Garnbret je nova svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju, Mina Markovič pa je največji dosežek Garnbretove dopolnila z bronasto kolajno za popoln slovenski večer na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Parizu.

Garnbretova, ki bo naslednjega marca dopolnila 18 let, je na svojem prvem svetovnem prvenstvu v članski konkurenci osvojila naslov svetovne prvakinje. Pred tem je v mlajših kategorijah osvojila vse, kar se je dalo. Gre za šele drugo slovensko zlato kolajno na članskih svetovnih prvenstvih ter prvo v zadnjih 15 letih. Pred tem je zlato kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2001 v Winterthuru osvojila Martina Čufar, ko je bila Garnbretova stara komaj dve leti.

Tekle so solze

»Sploh ne vem, kaj naj rečem, ostala sem čisto brez besed. V tistem trenutku, ko sem vpela vrh smeri, so se pokazale solze in res sem bila vesela, ker sem res trdo delala za to. In tudi zdaj sem še bolj vesela. Mislim, da bo jutri to vse še bolj prišlo za mano, tako da bo veselje jutri še večje. Na svetovno prvenstvo sem šla čisto brez pričakovanj, brez obremenjevanja, kakršnega koli pritiska medijev. Ker je to moje prvo svetovno prvenstvo, sem se tako odločila, da je čisto vseeno, kaj se zgodi, kajti letos sem že dovolj pokazala. Govorila sem si, da sem še mlada in da imam še čas vso kariero, da postanem svetovna prvakinja. Na tem svetovnem prvenstvu je bila glava pomembnejša kot moja fizična moč, ampak izkazalo se je, da je bilo treba samo uživati, narediti vse, kar lahko, se sploh ne obremenjevati in plezati brez pritiskov,« je po največjem uspehu v izjavi za STA dejala nova svetovna prvakinja Garnbretova.

Korošica je v Pariz pripotovala s sijajno popotnico treh zmag v svetovnem pokalu ter zanesljivim mestom vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala. V prenovljeni dvorani Bercy je nadaljevala v tem slogu. Na svojem prvem svetovnem prvenstvu med članicami se ni niti najmanj ustrašila konkurence. Prikazala je izjemno formo in odločenost, ko prvega mesta ni izpustila iz rok v vseh treh krogih tekmovanja, bila vodilna po kvalifikacijah, najboljša je bila tudi v polfinalu, naslov svetovne prvakinja pa je potrdila na najlepši mogoči način z osvojenim vrhom smeri in dvignjeno pestjo.

Mina Markovič tretja

Zelo dobra je bila tudi enajst let starejša Markovičeva. V kvalifikacijah sta Slovenki delili prvo mesto, v polfinalu sta bili najprepričljivejši, Markovičeva se je uvrstila tik za moštveno kolegico, v finalu pa je padla pod vrhom (43+), na mestu kjer sta padli še dve tekmovalki.

Mina Markovič.

Vrh smeri sta v finalu osvojili najboljši plezalki v tej sezoni, ob Garnbretovi še Belgijka Anak Verhoeven, ki pa je bila zaradi slabšega polfinala na koncu srebrna. Verhoevnova je trenutno druga v seštevku svetovnega pokala. Svetovna prvakinja izpred dveh let Južna Korejka Jain Kim je ostala brez kolajne na četrtem mestu.

Gre za novi slovenski kolajni v mozaiku sijajnih uspehov slovenskega športnega plezanja na tekmovanjih najvišje ravni v težavnosti. Maja Vidmar je bila na prvenstvih leta 2007 in 2009 bronasta v Avilesu in Šiningu, pred dvema letoma pa je bila Slovenija dvakrat srebrna po zaslugi Mine Markovič v težavnosti na SP v Gijonu ter Jerneja Krudra v balvanih na SP v Münchnu, Markovičeva je takrat domov prinesla tudi bron v kombinaciji treh disciplin, težavnosti, balvanih in hitrosti. Z novimi stopničkami in bronom pa je sklenila tudi tokratno svetovno prvenstvo.

Slovenija ima še eno zelo vroče železo v ognju. Prvenstvo se bo sklenilo v nedeljo popoldne z moškim finalom v težavnosti. Na startu finala bo tudi najboljši Slovenec in vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti Domen Škofic, ki je v odločilni krog tekmovanja napredoval z drugim izidom polfinala.