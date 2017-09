Jani Klemenčič dvakratni svetovni prvak

Veslač Jani Klemenčič se je minuli konec tedna na veslaškem svetovnem prvenstvu na Bledu skupaj s soveslači iz dvojnega četverca Sadikom Mujkićem, Denisom Žvegljem in Milanom Janšo okronal s kar dvema zlatima kolajnama. Fantje, ki so si kolajne, takrat bronaste, priveslali že v Barceloni leta 1992, so resno trenirali od maja in prepričljivo zmagali. Skupaj so se nato veselili še zmage v osmercu s krmarjem. Obe kolajni so dostojno zalili, srčni Jani pa je s prijatelji v torek že navijal za naše košarkarje v Istanbulu, kjer namerava vztrajati do konca evropskega prvenstva.

