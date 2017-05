Janežič izboljšal rekord na 300 m

SLOVENSKA BISTRICA – Luka Janežič je na 17. mednarodnem atletskem mitingu in Stepišnikovem memorialu v Slovenski Bistrici izboljšal slovenski rekord na 300 m z 31,89 sekunde. To pa ni edini rekord. Na 400 m je članica ljubljanskega Massa Anita Horvat z 52,95 sekunde izboljšala skoraj 20 let stari slovenski rekord do 23 let, ki ga je imela ena najboljših slovenskih atletinj doslej Brigita Langerholc Žager, ki je 30. julija 1997 v Trstu tekla 53,26.

Tudi v drugih disciplinah so športniki dosegli zavidljive rezultate:

V skoku v daljino je za skoraj pol metra vse tekmice ugnala Neja Filipič (Kronos) s 6,47 m. V troskoku je Petra Koren iz ljubljanskega Kronosa, udeleženka letošnjega dvoranskega EP, s 13,26 m ugnala domačinko Sašo Babšek, povratnico po poškodbi (13,19 m).

V memorialni disciplini v metu kladiva je po pričakovanju zmagal finalist olimpijskih iger v Riu Wagner Domingos iz Brazilije (76,13 m), ki ga trenira Vladimir Kevo, nekdanji trener slovenskega rekorderka Primoža Kozmusa. Egipčana Mahmuda Hassana, ki ima osebni rekord prav tako preko 78 metrov, je prepričljivo ugnal najboljši Slovenec ta čas Nejc Pleško (74,30 m); Mahmud je vrgel le 66,43 m.