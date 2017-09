Janc, Zorman in Bombač znova v Celju

LJUBLJANA – Rokometna liga prvakov se bo ta konec tedna nadaljevala, slovenska predstavnika Celje Pivovarna Laško in Gorenje pa gresta v 3. krog tekem z različnima izhodiščema. Knežji rokometaši so po dveh porazih še brez osvojene točke v skupini B, v spodnjem kakovostnem razredu LP, skupini C, pa šaleški igralci s polnim izkupičkom štirih točk vodijo skupaj s Skjernom. In ravno danski klub v nedeljo ob 17. uri gostuje v velenjski Rdeči dvorani. Celjski športni hram Zlatorog ni v rdeči barvi, tam bolj diši po hmeljevem napitku glavnega pokrovitelja iz mesta nižje ob Savinji, bo pa jutri ob 19. uri zlatorogovo gostoval nekdanji evropski klubski prvak iz poljskih Kielc.

Trener Kielc je rokometna legenda Talant Dujšebajev, tam igra njegov sin Alex, v celjski ekipi pa njegov drugi sin Daniel.

Ne bodimo preskromni, tudi Celjani so seveda nekdanji šampioni stare celine, a tržne razmere narekujejo, da mora trener Branko Tamše vsako sezono na novo uigravati svoje moštvo. Je pa tisto iz pretekle sezone Kielce v knežjem mestu premagalo z zadetkom v zadnjih sekundah tekme. »Vem, da nam borbe in želje ne bo manjkalo. Potrebujemo pa maksimalnih šestdeset minut. Ko jih imamo, lahko pade vsak. Kielce proti Meškovu, ko so izgubile, in proti Kielu, ko so jih porazile s kar enajstimi zadetki razlike, sta dve povsem različni ekipi. V Celju lahko pričakujemo tisto iz tekme proti Nemcem,« je diabolično nrav poljskega prvaka našel trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše. »Imajo izjemno ekipo, vrhunski so na vseh položajih. Maksimalno se moramo boriti, igrati zavzeto v obrambi in biti v čim večjo pomoč vratarjem,« je razložil levokrilni rokometaš Tilen Kodrin. »Ugoden rezultat je posledica kolektivne igre in za to se na moč trudimo. Samo skupaj lahko namreč pridemo do težko pričakovanih prvih dveh točk v letošnji ligi prvakov. Kielce imajo vrhunsko ekipo, a tudi sami imamo svojo računico,« pa pravi Žiga Mlakar, ki je v preteklem krogu Aalborgu nasul kar štirinajst golov. No, dvoboj Celjanov in Kielčanov bo tudi družinsko in prijateljsko snidenje. Trener poljske vrste je kirgiška rokometna in še širše legenda Talant Dujšebajev, v Kielcah igra njegov sin Alex, v celjski ekipi pa njegov drugi sin Daniel. Prijateljsko snidenje pa bo, ko se bodo zdajšnji igralci Kielc ter nekdanji in zdajšnji slovenski reprezentanti Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc pozdravili s člani izbrane vrste iz Celja in nekdanjimi soigralci.

Gorenje je ob ponovnem snidenju z ligo prvakov, dobilo je namreč posebno povabilo, odlično opravilo za uvod, a ne sme se že zdaj preveč zaleteti in poleteti s trdnih tal.

»V preteklem krogu proti Dinamu iz Bukarešte smo za svoj klub pustili srce na igrišču, pokazali smo značaj in rokometno znanje. Tudi na naslednjih tekmah bo to potrebno, Skjern pa je zame prepričljivo najmočnejša ekipa v naši skupini. Poleg tega je naše moštvo sestavljeno precej na novo, zlasti v napadu se še uigravamo, obramba pa je dobra,« se Gorenjev trener Željko Babić zaveda moči danskega rokometa, a tudi rezerv, ki jih še imajo njegovi fantje.

»Uvodni zmagi sta bili plod dela in truda celotne ekipe. Dobro nam je uspevala tranzicijska igra, pomagal je tudi vratar Klemen Ferlin,« pa je menil velenjski rokometaš Rok Ovniček.