Janc s hladno glavo igra za sanjski prestop

Ne da je bodoči rokometni zvezdnik, Blaž Janc, to čivkajo že vrabci na vejah v knežjem mestu, že zdaj je pravi as rokometne igre. Člana Celja Pivovarne Laško in slovenskega reprezentanta, 20. t. m. bo napolnil 20 let, je Evropska rokometna zveza oziroma njeni dopisniki za spletno stran zdaj tudi izbrala za najboljšega igralca meseca oktobra. Piko na i magičnemu oktobru, po sedmih golih 15. oktobra na gostovanju v ligi prvakov pri evropskem klubskem prvaku v Kielcah, je desnokrilni rokometaš iz Sevnice udaril teden dni pozneje, ko je v gosteh pri švedskem Kristianstadu zaradi poškodbe Žige Mlakarja zaigral na položaju desnega zunanjega. Celjani so iz Skandinavije z izidom 29:29 prinesli točko, Janc pa je v mojstrski predstavi kar devetkrat zatresel mrežo. Zaradi bleščeče igre je bil tudi izbran v idealno postavo 5. kroga lige prvakov. Janc je v glasovanju EHF prehitel hrvaškega vratarja iz Kielc Filipa Ivića, Francoza Nedima Remilija iz Paris Saint-Germaina, že vsem znanega Nikolo Karabatića ter člana Barcelone, sicer Tunizijca Waela Jallouza in igralca češkega Tatrana Jakuba Hrstko. No, Celjani LP po reprezentančnem premoru nadaljujejo v soboto, ko bodo v Zlatorogu gostili madžarski Pick Szeged. »Biti v središču med vsemi temi fantastičnimi igralci in zvezdami je seveda izjemno. Pomeni mi zelo veliko, liga prvakov je največ, kar lahko rokomet ponudi, in biti igralec meseca sta seveda velika čast in ponos. Še najbolj vesel pa sem, ker s svojimi predstavami največ pomagam ekipi, da skupaj dosegamo zastavljene cilje. Oktober ni bil lahek mesec za Celje, treba je bilo držati ritem s tekmeci v ligi prvakov in v regionalnem tekmovanju. Igrati hkrati v elitnem klubskem tekmovanju in ligi SEHA je nova, drugačna izkušnja, ta zaradi igranja in potovanj pobere več moči. V ligi prvakov smo dobro igrali proti velikanom Rhein-Neckarju, Vardarju in Kielcam, a pomembneje je bilo, da smo premagali Zagreb in na Švedskem vzeli točko Kristianstadu, saj sta oba kluba naša neposredna tekmeca za uvrstitev v osmino finala,« je pripomnil na nagrado ponosni Blaž Janc.



Na pravi poti



Janc je na športno pot sicer krenil v 4. razredu osnovne šole. Začelo se je z rokometnim krožkom v šolskem programu, nadaljevalo na klubskem prizorišču v Radečah, nato še v Sevnici. Ko se je vpisal v srednjo šolo, pa je zaradi izredne nadarjenosti pristal kje drugje kot v Celju. Na desnem krilu se mu je pot povsem odprla, ko je Gašper Marguč iz Celja Pivovarne Laško prestopil v Veszprem. V sezoni lige prvakov 2014/15 je denimo na desetih tekmah že dosegel 44 zadetkov, zadnjo sezono jih je zbral 67 in je bil najboljši klubski strelec. Janc je marca 2015 s Celjani podpisal štiriletno pogodbo, torej ta velja do konca sezone 2018/19. »Zanimanja drugih klubov ne jemljem kot pritisk. Vse to vidim le kot dokaz, da sem igralsko na pravi poti in da se bo trdo delo nekoč poplačalo. Seveda je prijetno vedeti, da se nekateri veliki klubi zanimajo zame, a za zdaj to jemljem kot motivacijo, da se še izboljšam. Glavo moram ohraniti hladno in se le zbrati na vsako prihajajočo tekmo. A seveda so sanje nekoč zaigrati za katerega od vrhunskih klubov,« je o prestopu iz Celja, roko na srce, Celjanom ga bo nemogoče zadržati, povedal Blaž Janc. Naj le omenimo, za rekordni prestop iz celjskih vrst velja tisti Sergeja Rutenke, ki je poleti leta 2005 odšel v španski Ciudad Real, Celjani pa so dobili 400.000 evrov odškodnine. CPL pa bi za Janca, tudi zaradi njegove mladosti, za pretrganje pogodbe lahko iztržil podobno vsoto.