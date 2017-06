Jan Polanc iz naslanjača po domačo zmago

LJUBLJANA – Danes Koper– Kočevje (159,4 km), jutri Ljubljana–Ljubljana (169,9 km), v soboto Celje–Rogla (167,7 km) in za sklep v nedeljo Rogaška Slatina–Novo mesto (160 km); to so etape letošnje, 24. kolesarske dirke po Sloveniji. Z lansko zmago Estonca Reina Taaramäeja so tuji tekmovalci pred gostitelji povedli z 12:11, zadnjo slovensko zmago je sicer prikolesaril Primož Roglič leta 2015, ko je še nosil dres Adrie Mobila. Bo pa letos glavni adut Jan Polanc, ki upa, da je zadržal vrhunsko pripravljenost z dirke po Italiji, ko je celo zmagal v četrti etapi z vzponom na Etno. »Zelo lep občutek je voziti na dirki po Sloveniji, seveda predvsem zame kot domačega kolesarja. Naša ekipa, prej je bil to Lampre, zdaj UAE Team Emirates, je vedno z veseljem prišla na dirko, ima lepe spomine nanjo. Poskušali jo bomo odpeljati po najboljših močeh,« meni 25-letni Jan Polanc. Gorenjec bo svojo priložnost iskal predvsem v tretji etapi z vzponom na Roglo, ki bo skoraj zanesljivo odločala o končnem vrstnem redu. Da se je dobro osvežil po tritedenskem kolesarjenju po Italiji, je potrdil na državnem prvenstvu v vožnji na čas, ko je z izvrstnim časom osvojil naslov.



850.000 evrov stane dirka s TV-prenosom na Eurosportu.

»Prve tri dni po koncu Gira sem šel parkrat na kolo. Po treh tednih napora pač ni najbolje, da kar prenehaš, a čutila se je utrujenost. Dva dni sem bolj ali manj doma spal na naslanjaču, preprosto me je zmanjkalo. Ampak zdaj je bolje,« je dobro razpoložen Polanc, leta 2013 drugi v skupnem seštevku slovenskega kroga. V boju za končno zmago bo imel močno konkurenco, tu bo Poljak Rafal Majka, bronasti v cestni dirki z olimpijskih iger v Riu de Janeiru, bil je tudi najboljši hribolazec lanske dirke po Franciji. Po Sloveniji bo kolesaril tudi 35-letni italijanski veteran Damiano Cunego, zmagovalec dirke po Italiji leta 2004. Tudi v posamičnih etapnih sprintih bo zanimivo, slovenski adut bo Luka Mezgec iz avstralske ekipe Orica-Scott, tuji pa nekdanji svetovni prvak Britanec Mark Cavendish in v Belgiji rojeni Irec Sam Bennett. »Načrt ekipe je, da sprintam jaz. Sprinterski vlak je dober, imamo dosti hitrih kolesarjev, dva sta za klance. Cilj je etapna zmaga, toda konkurenca je res dobra. Menim, da bo dirka, kar zadeva pobege, bolj zaprta, seveda če bodo tako hotele velike ekipe. Sicer pa že pet let nisem nastopil na domači dirki,« pravi Luka Mezgec.