Izgubili značaj in srce, bili so mrtvi

KRAKOV – Potem ko so slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu, kjer so branili naslov podprvaka, v dodatni tekmi za uvrstitev v četrtfinale gladko s 3:0 premagali gostiteljico Poljsko, so v četrtfinalu z istim izidom, tako kot v skupinskem delu, izgubili proti Rusiji. Bilo je torej 0:3 (-17, -19, -19), Slovenija pa je na koncu osvojila končno sedmo mesto.



Rusi so bili preprosto predobri za utrujene slovenske igralce. Ti so večer prej odigrali težko tekmo s Poljsko, ki jim je sicer močno dvignila samozavest, toda tudi pobrala veliko moči in energije. Proti visokim Rusom, pri katerih je bil v nasprotju s prvo tekmo zelo razpoložen Maksim Mihajlov, so bili brez moči, še posebno ker so tekmeci tudi odlično servirali, predvsem pa storili zelo malo napak. Rusi so z blokom dosegli 13 točk, Slovenci le dve, imeli so 56-odstotni napad, Slovenci le 37-odstotnega. Rusija je zmagala povsem zasluženo, saj je bila boljša, in to priznavajo tako igralci kot selektor Slobodan Kovač.

»V kratkem časovnem roku smo izgubili značaj in srce. V dveh dneh smo videli dva popolnoma drugačna obraza mojih varovancev. Sprašujem se, kje smo grešili. Razumem, da se kdaj zgodi, da ti tekmec ne dopusti razviti svojih potencialov, a vseeno bi se morala pojavljati uživanje in radost v igri. A bili smo mrtvi ves čas igre. V takih položajih je važno zdržati pritisk tekmeca. Treba se je boriti za žogo, točko za točko, in se počasi vračati. A mi smo se samo gledali. Videli ste, koliko žog je padlo na tla, ne da bi reagiral libero, ne da bi se odzval kdo drug. Tako res nismo mogli zmagati,« je bil nad igro razočaran Slobodan Kovač.



»Da se razumemo, naš cilj je bila uvrstitev med najboljše štiri. Menim, da smo za to imeli sposobnosti. Zato je to neuspeh, zakaj bi se zadovoljili z majhnimi stvarmi. Moram priznati, da mi priprave na prvenstvo niso bile všeč in niso bile, kot bi morale biti, posledica je izpad v četrtfinalu. Izpadli smo z veliko Rusijo, a smo na prvi tekmi pokazali, da lahko premagamo tudi njo. Ni mi všeč, da sezono končujemo z alibijem, da smo izpadli zaradi utrujenosti. Slovenija je majhna država, nihče je ne spoštuje, to se je tu še enkrat pokazalo, ko so nam dali, čeprav smo dan prej pozno končali obračun s Poljsko, naslednji dan igrati prvo tekmo, že tako spočitim Srbom in Bolgarom pa drugo. A proti tem se je treba boriti z rezultati, zato sem še bolj razočaran, ker smo tokrat izgubili,« je povedal Kovač. »Lahko imamo sto alibijev, lahko jih naštejem, a nima smisla, saj niso več pomembni. Odigrali smo slabo, od samega začetka se nismo držali načrta, dogovorov, energija ni bila prava,« je ugotavljal podajalec Dejan Vinčić.

Prosti igralec Jani Kovačič pa je dodal: »Rusi so bili predobri, uspevalo jim je vse. Ni bilo prave energije, ni bilo tega, česar smo sposobni. Vsekakor pa imam uvrstitev v četrtfinale za uspeh.« V drugih četrtfinalnih tekmah so bili doseženi naslednji izidi: Nemčija: Češka 3:1 (22, -16, 23, 20), Srbija: Bolgarija 3:0 (21, 22, 26) in Belgija: Italija 3:0 (21, 11, 23). Današnja polfinalna para sta Srbija: Nemčija in Rusija: Belgija.