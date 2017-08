Iz negativnosti naj se rodi kljubovalnost

LJUBLJANA – Dejstvo je zdaj postalo, da bo slovenska odbojkarska reprezentanca na bližnjem evropskem prvenstvu na Poljskem, kjer brani naslov podprvaka, nastopila brez poškodovanega Klemna Čebulja, ki je ob kapetanu Tinetu Urnautu glavna moč na položaju sprejemalca-napadalca. Selektor Slobodan Kovač na njegovem mestu v udarni postavi uigrava Alena Šketa, je pa imel srbski trener pred zadnjima pripravljalnima tekmama za EP s Srbijo kritične misli o trenutnem stanju vrste pred krakovskimi izzivi v skupini C s Španijo, Rusijo in Bolgarijo. »Menim, da bi priprave lahko oddelali bolje. Ko nekega igralca ni na pripravah, ne izgublja le on, ampak zaradi kakovosti treningov in dela celotna ekipa. Priprave za EP smo oddelali, kolikor se je v danem položaju to dalo.

V nekaterih trenutkih so igralci prazni, a zdaj se mora razmišljati o naslednjem tekmovanju.

Vedno je lahko bolje, zagotovo bi bilo tokrat lahko mnogo bolje. Kdo bi lahko rekel, da na pripravljalnih tekmah niti ni bilo tako slabo, od treh tekem s Poljaki smo eno dobili, z Italijo je bilo 1:1, a v principu je moje mišljenje, da nismo prikazali igre, kot sem jo pričakoval in za kakršno ima ekipa kakovost. Odločitev mednarodne zveze, čeprav še ni uradna, da nismo člani prve skupine svetovne lige, je zelo zmotila potek priprav, bolj na psihološkem področju. Kot da so rekli, saj ni več pomembno. Zmagovali smo, a to kot da ni bilo pomembno. Pričakoval sem, da bodo te priprave po dobrih rezultatih maksimalne, da nanje prideš z navdušenjem. Igralci pa so prišli izpraznjeni. Na EP nas čaka velik boj, menil sem, da bom večji entuziast, kot sem v tem trenutku. Imamo kakovost, da igramo dobro odbojko, a tega zdaj ne počnemo,« je Kovač zanimivo razpletal misli. Saj je ta podla igra mednarodne zveze še v možganskem kotičku odbojkarjev, a treba se je osredotočiti na EP, ni druge. »To poskušam igralcem tudi dopovedati, naša zveza naj se bojuje s tem, sami se borimo z rezultati na igrišču. Ves svet bi se zagotovo drugače odzval, če bi bili na EP spet rezultatsko dobri. Zato sem nezadovoljen. Kot sem že rekel, da si zmagovalec, se moraš naučiti, nihče ni takšen rojen. Vidimo sami, kako smo dobri, povabili so nas Poljaki, Italijani, Srbi, to ni majhna stvar, to smo si verjetno z nečim zaslužili. Prišli smo do visoke ravni, ne smemo zdaj te kredibilnosti izgubiti, da se zaradi nekaterih stranskih dejavnikov spustimo na nižjo raven, ki ni naša,« je nadaljeval. »Moramo se zbrati za EP, imamo težko skupino, a tudi možnost, da premagamo katero koli ekipo, saj imamo kakovost. To smo pokazali, zdaj je pomembno samo, da smo močni tudi psihično,« je dodal in izpostavil, da je zdaj največja težava psihološka priprava za EP. »V nekaterih trenutkih so igralci prazni, kar je bilo, je bilo super, a zdaj se mora razmišljati o naslednjem tekmovanju. Poškodovani Čebulj po moje ne bi smel oditi v Italijo na zdravniške preglede. Kar so mu rekli Italijani, so ugotovili tudi naši zdravniki. Tudi pri njem je težava v glavi, to poškodbo trebušne mišice je imel že pred dvema letoma v polfinalu EP, zdaj se je ponovila. Iskreno menim, da je imel čas, da se pozdravi. Tu je bila še odsotnost Dejana Vinčića, to se je odrazilo na kakovosti treningov. Nabralo se je kar nekaj negativnega, z druge strani pa bi si želel, da bi zdaj pri igralcih prevlada kljubovalnost,« je sklenil selektor slovenskih odbojkarjev.