Iz Bele krajine na vrh Evrope

»Kot mala punčka sem imela veliko energije, zato so me zanimali športi, predvsem rokomet in nogomet. Potem pa je prijatelj šel na prvi trening ju-jitsa, in sem šla zraven. Ko so starejši prikazovali športne borbe, smo mi mlajši spremljali prikazovanje tehnik. Tako sem se zaljubila v ta šport. Stopil je v moje življenje in tu tudi ostal,« v svojem slogu Eva opiše, zakaj ji je borilna veščina ju-jitsu tako pri srcu.

»Ju-jitsu je borilna veščina, ki izhaja z Daljnega vzhoda. Za lažjo predstavo, disciplina vsebuje elemente borilnih veščin, kot sta karate in judo,« nam pojasni Eva. Medalje in uspehi se kalijo in gradijo na treningu v ŠD Ninja Črnomelj, kjer nad njeno kariero bdi trenerski dvojec Marko Šikonja in Franc Kovač. Trenira štirikrat na teden, med sezono po šestkrat. Skoraj vsak mesec potekajo pod pokroviteljstvom Ju-jitsu zveze Slovenije tudi reprezentančne priprave. »Poleg tega imam v Tacnu in v Celju še reprezentančne priprave pod mentorstvom selektorja Gorazda Toplaka. Včasih trajajo dan, včasih pa tudi po tri dni,« opiše svoje letni delokrog, ki je letos presežek dočakal na pripravah v Nemčiji.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.