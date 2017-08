Italijanski sistem za preporod

LJUBLJANA – Tudi za preporod slovenske ženske reprezentančne odbojke je zaslužen Italijan, Alessandro Chiappini je svoje varovanke iz prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo pripeljal v dodatni krog, o dveh potnicah na japonsko SP pa bo od naslednjega torka odločal turnir v Rotterdamu. Slovenke se bodo po vrsti soočile z Bolgarijo, Grčijo, Belgijo, Nizozemsko in Češko. »Želimo igrati našo odbojko, rasti iz tekme v tekmo, vemo, da so nasprotnice zelo močne. Težko bo osvojiti prvi dve mesti, a tako ali tako nas potem čaka svetovno prvenstvo do 23 let v Ljubljani. Čim bolje se moramo uigrati in prikazati našo najboljšo igro,« je navrgla kapetanka Eva Mori po zmagi s 3:0 (21, 21, 15) nad Azerbajdžankami v zadnji pripravljalni tekmi pred dodatnimi kvalifikacijami za mundial. »Novi selektor je zelo pomladil reprezentanco, to je v bistvu ekipa, ki bo igrala na svetovnem prvenstvu do 23 let.

Upati je, da bodo kvalifikacije dobro izkoristile, če se bodo uvrstile na SP, pa bo to senzacija.

Upam, da bomo te kvalifikacije dobro izkoristile, če se bomo slučajno uvrstile na SP, pa bo to tako ali tako senzacija. Zagotovo so favoritinje gostiteljice Nizozemke (so četrte z zadnjih olimpijskih iger v Riu, op. p.), prihajajo z velike nagrade, na kateri so odigrale dober turnir. Upam pa, da bomo vseeno presenetile,« je nadaljevala podajalka po igralski zadolžitvi. Chiappini je nasledil selektorja Bruna Najdiča. Kateri so tisti pozitivni premiki, ki jih je prinesel Italijan? »Menim, da je to sistem igre, vpeljal nam je svoj sistem, italijanski, sistem hitre igre, in da nobena igralka ne ostane brez napada, da se vse povezuje. Ta sistem smo zelo dobro vpeljali, le upam, da bomo skupaj zrasle, saj smo mlade, in da bomo tudi me naredile preskok, kot so ga moški,« je poudarila Morijeva.