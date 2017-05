Italijanska renesansa pri dekletih

Svetovno odbojkarsko prvenstvo za ženske na Japonskem? Resnično prava odločitev, za uvrstitev na SP leta 2018 pa imajo priložnost tudi slovenske odbojkarice. Od 31. maja do 4. junija bo kvalifikacijski turnir v severnoportugalskem mestu Viana do Castelo, izbranke novega selektorja Alessandra Chiappinija pa se bodo po vrstnem redu tekem udarile z Nemčijo, Francijo, Estonijo, Portugalsko in Finsko. Na mundial v deželo vzhajajočega sonca neposredno vodi prvo mesto, drugouvrščena dekleta pa gredo v dodatne izločilne boje. Kakšne so možnosti Chiappinijevih punc, ki so s prikazano igro na pripravljalnih tekmah, glede na novega selektorja, kratke priprave in pomlajeno vrsto, zelo zadovoljne in s tem optimistične pred portugalskim izzivom? No, Nemke so dvakratne evropske podprvakinje iz let 2011 in 2013, z njimi se bo torej težko bosti, kar zadeva Francozinje, pa so jih Slovenke denimo dvakrat s 3:1 ugnale v tretjem krogu izločilnih bojev za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2015 in s tem tudi prvič zaigrale na eurovolleyju. »Slovenske odbojkarice so na splošno tehnično dobro podkovane, tudi telesno so dobre, je pa še dovolj prostora za napredek. Zadovoljen sem s tem, kar opravimo na treningih, moramo se še ujeti na taktični ravni. S tem tudi izboljšati igralno raven, torej čaka nas še precej dela. Težko pa je reči, kaj lahko opravimo na Portugalskem, o tekmicah nimamo veliko podatkov. Zatorej je moja želja, da dekleta odigrajo najboljšo odbojko, kar so je sposobne,« je menil Alessandro Chiappini, novi Italijan v slovenski odbojki. Ne bomo trdili, da so pri nas odbojkarska modna muha, temveč to, da je kakovost iskana.



Nova kapetanka slovenske izbrane vrste je Eva Mori. »Vloga kapetanke je gotovo velika odgovornost in čast. V novi reprezentančni sezoni so tu za nas nove priložnosti, videle pa bomo, kaj lahko dosežemo,« se tudi 21-letna nova podajalka francoskega kluba Béziers zaveda, da pomlajena vrsta in novi selektor seveda potrebujeta še čas. Korektorica Iza Mlakar iz novih državnih prvakinj Nove KBM Branik pa je s svoje strani pristavila: »Novi selektor je prinesel veliko svežine, zdaj se tudi bolj posvečamo taktiki. Vzdušje je v ekipi super. Na Portugalskem bi lahko odigrale odlično odbojko, upam, da bomo še naprej dobro trenirale in obdržale formo s pripravljalnih tekem. Na kvalifikacijskem turnirju pa upam na prvo mesto.«