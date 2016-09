Italijani so Dragića ukradli Sloveniji

Slovenska košarkarska reprezentanca je po prenizki zmagi (84:77) proti Ukrajini na pol poti do evropskega prvenstva, danes pa ekipa selektorja Igorja Kokoškova potuje na Kosovo, kjer jo v soboto čaka četrti obračun v kvalifikacijah za EP 2017. Na pot gre zasedba z igralcem manj, kot je začela kvalifikacije. Zoran Dragić se je namreč moral ekspresno odpraviti v Milano, kjer ga čakajo novi delodajalci pri klubu Olimpia. Dragić, proti Ukrajini je bil vlečni konj, večino od 28 točk si je kreiral sam, se je po sredini tekmi odločil oziroma klonil pod pritiski novih šefov, ki ga bodo mastno plačevali v prihodnjih sezonah. Zato so si v roke vzeli pravico, da mu narekujejo ritem in urnik. Naš vir je dejal, da so mu Italijani hoteli celo prepovedati igranje za Slovenijo, v kar pa Zoki ni privolil. Na koncu so sklenili kompromis; Dragiću so dovolili, da odigra tri tekme, potem pa pride na priprave. Trener Milana Jasmin Repeša je bil nepopustljiv, zdaj pa si bo očitno oddahnil, ko bo imel Zorana na treningu. Preseneča le to, da je Repeša tako nepopustljiv, ko pa Zorana dobro pozna, sodelovala sta že v sezoni 2013/2014 v Unicaji. Repeša sinoči ni bil dosegljiv za naša pojasnila, ob klicu na njegovo italijansko in hrvaško telefonsko številko je zvonilo v prazno. Hudo je bilo tudi Zoranu, a se zaveda, kdo mu reže kruh. Klub, ne pa reprezentanca.



Slabe volje ni skrival niti selektor Kokoškov, saj je bil mlajši izmed bratov Dragić standardni član začetne peterke. Na treh tekmah je v povprečju na parketu prebil slabih 33 minut, v katerih je dosegal 17,3 točke, 5,7 skoka, 2,3 podaje in dve pridobljeni žogi. Predvsem je dajal energijo, ki je ne more izmeriti nobena lestvica ali opisati številka. »Zoran je že pred začetkom letošnje reprezentančne akcije izrazil željo, da bi končal nastope v kvalifikacijah po tretji tekmi, saj ga v novi sezoni čakata nov klub in novo okolje, kjer se bo moral dokazati. Tedaj smo se dogovorili, da se bomo pozneje znova usedli in videli, kakšni bodo rezultati in mnenje strokovnega štaba. Na zadnjem pogovoru je znova izrazil željo in se odločil, da se ekipi iz Milana priključi po domači tekmi z Ukrajino. Košarkarska zveza Slovenije in štab reprezentance z Zoranom nista delila iste želje, a ga zato nismo mogli zadržati, ampak smo upoštevali njegovo odločitev,« je položaj komentiral generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović. Italijani so pokazali mišice, Slovenija ni imela instrumenta, da bi reagirala, reprezentanca gre oslabljena na zadnje tri tekme. Zdaj bo moral vsak od teh, ki so ostali, dodati še nekaj več, da se ne zgodi blamaža v obliki morebitne neuvrstitve članov na evropsko prvenstvo. Zaradi italijanske samovolje.