Iran ne, ostajata Slovenija in Nemčija

LJUBLJANA – Andrea Giani je bil pretekli četrtek v Ljubljani. S predsednikom Odbojkarske zveze Slovenije Metodom Ropretom je namreč načenjal možnosti novega dveletnega sodelovanja v vlogi selektorja moške odbojkarske reprezentance. Odgovor vseh v Sloveniji je seveda da, vemo, da je italijanska legenda Slovenijo trenersko pripeljal do naslova evropskega podprvaka ter zmag v evropski ligi in v tretji kakovostni skupini svetovne lige. Giani si je med obiskom prestolnice z Metodom Ropretom tudi ogledal tekmo lige prvakov med ACH Volleyem in Belchatowom, po njej s predsednikom OZS odšel na večerjo, naslednje dopoldne pa zapustil mesto. »Zavedamo se, da si Andreo v tem trenutku na svoji klopi želi marsikatera reprezentanca pa tudi klub. Je zagotovo med najbolj vročimi imeni v Evropi, Andea je dosegel ogromno, njegov pedigre je izjemen. Precej konkretno in odprto sva se pogovarjala o možnostih nadaljnjega sodelovanja, o načrtih zveze, Andrea pa naj bi odločitev sporočil do konca tedna. Želi si še nekaj dni za razmislek, primerno je, da mu jih dovolimo. Verjetno je tu vrsta dejavnikov, ki bodo vplivali na njegovo dokončno odločitev. Najbrž jih mora sam pri sebi tudi urediti, vsled tega, kar sva se tokrat pogovarjala in iz podatkov, ki jih imava iz pogovorov z drugimi. Ko bo vse to uredil, premislil in zložil, bo v miru sprejel odločitev. Z naše strani pa bomo naredili vse, da bo takšna, kot si jo želimo,« je razložil Metod Ropret. »Prepričan sem, da se v mnogo stvareh z Andreo strinjava. Pri tem je pomembno, kaj so ključni dejavniki. Prepričan sem, da je naš najmočnejši atribut zagotovo naša močna in perspektivna reprezentanca, zavedamo pa se tudi nekaterih pomanjkljivosti, zaradi potenciala, ki ga kot dvomilijonski narod imamo. Zagotovo pa ga tudi imamo. Na nekaterih področjih nismo primerljivi z evropskimi ali svetovnimi velesilami, tukaj se slepiti bi bilo neprimerno. A kljub vsemu menim, da bo na koncu prevladala ta kemija, ki smo jo vzpostavili. Andrea je v razpravah še povedal, da želi svoje dokončno mnenje oblikovati tudi po posvetu s svojim strokovnim vodstvom. Kamor koli se bo že podal, upam seveda, da k nam, se bo verjetno podal s svojim dozdajšnjim štabom, tudi z njim mora te odločitve preigrati in sprejeti,« je dejal predsednik OZS.

