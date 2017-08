Imajo že skoraj 1,5 milijona ogledov

IZOLA – Martin Hojak velja za veliki up bežigrajskega in slovenskega juda. Nase že vrsto let opozarja v mlajših kategorijah, lani pa se je že dokazal tudi med člani. Tako je v začetku prejšnjega leta v Tunisu prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu, na evropskem prvenstvu v Kazanu 2016 pa je moral po zgodovinskem slovenskem obračunu za bronasto kolajno v kategoriji do 73 kilogramov po hudem boju priznati premoč Grižanu Roku Drakšiču. Letošnja sezona je bila za 19-letnega Ljubljančana v absolutni konkurenci (precej) valovita, kakor zna biti tudi morje v Izoli, kjer so se najboljši slovenski judoisti v začetku tega meseca pripravljali za bližnje svetovno prvenstvo v Budimpešti. »Tamkajšnji treningi so bili izjemno naporni, huda vročina nas je ubijala. A se človek navadi na vse. Upam, da bomo – ker smo vadili v tako težkih razmerah – na Madžarskem toliko boljši,« si je zaželel Hojak, ki je bil letos precej uspešnejši med mladinci (do 21 let), med katerimi je zmagal na turnirjih za evropski pokal v Lignanu in Paksu.

Parkour je moj konjiček, ki ga dajem zaradi športa malce na stranski tir. Mi pa pomaga pri judu zaradi gibčnosti.

Na članskem svetovnem prvenstvu, na katerem bo prestal ognjeni krst, bo dal vse od sebe. »Zdaj težko sodim, v kakšni formi sem in kaj lahko pričakujem. To bo pokazalo tekmovanje,« je pojasnil nadarjeni judoist Bežigrada, ki se, ko ima prosti čas, rad ukvarja s parkourjem, to je netekmovalna disciplina francoskega izvora, v kateri se teče po določeni poti in premaguje ovire na najbolj učinkovit način zgolj z uporabo telesa (s plezanjem, skakanjem). »To je moj konjiček, ki ga dajem zaradi športa malce na stranski tir. Mi pa pomaga pri judu zaradi gibčnosti, poleg tega se lažje znajdem v zraku. Vedno so mi bile všeč akrobacije, med osnovno šolo sem obiskoval gimnastiko. Potem sem na svetovnem spletu našel parkour, spoznal sem prijatelje, ki se ukvarjajo z njim, dobil družbo in tako je nastala skupina The Inertious. Kaj vse počnemo, objavljamo na youtubu. Smo kar znani, imamo že okrog poldrugi milijon ogledov,« je še zaupal Martin.