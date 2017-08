Igrali so z glavo skozi zid

Kapetan Tine Urnaut in soigralci so proti Bolgarom odpovedali tako v napadu kot v sprejemu in bloku. Foto: CEV

KRAKOV – Neverjetno, a razložljivo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v zadnji tekmi skupine C na evropskem prvenstvu na Poljskem po obupni igri z 0:3 (–22, –26, –17) izgubila z Bolgarijo, zasedla tretje skupinsko mesto in se bo danes v dodatni tekmi za uvrstitev v četrtfinale celinskega tekmovanja soočila z gostitelji Poljaki. Torej, evropskim podprvakom ne bo treba premagati le Poljske, temveč tudi druge objektivne dejavnike. »Še naprej delamo neumne napake in se iz njih ničesar ne naučimo. Od prvega trenutka govorimo o tem, da je eno postati presenečenje tekmovanja, povsem drugo pa na prvenstvo priti kot eden od favoritov. Na trenutke imam občutek, kot da se ne znamo boriti. To nam manjka in zato je rezultat takšen,« slovenski selektor Slobodan Kovač išče rešitve za izhod iz miselne zanke.

Eno je postati presenečenje tekmovanja, povsem drugo pa na EP priti kot eden od favoritov.

»Nismo igrali trezno, temveč z glavo skozi zid. Premalo je bilo agresivnosti, slabi smo bili v nasprotnih napadih, delali osnovne napake. Bolgarom smo točke podarjali, kot bi bili Božiček. Potrebujemo več zbranosti, več treznosti, če tega v naslednjih tekmah ne bomo pokazali, nimamo kaj iskati,« je bil kritičen kapetan Tine Urnaut. »Že v tekmo smo vstopili živčno, nato se je živčnost le stopnjevala. Očitno smo si naložili prevelik pritisk. Proti eni najboljših reprezentanc na svetu ne moremo biti favoriti,« je razmišljal Jani Kovačič. Takšen slovenski padec v igri proti Bolgarom, v primerjavi z dvobojema proti Španiji in Rusiji, je s športnopsihološkega vidika zlahka razložljiv. Fante selektorja Slobodana Kovača so podle igrice mednarodne zveze, ta jih ni uvrstila v elitno skupino svetovne lige, kar so si Slovenci pribojevali na igrišču, silno prizadela, psihološko se je močno zasidrala v glavi. Proti Bolgariji je zaradi pomembnosti tekme dodatno udaril še pritisk, fantje pa so v skupku dvomov klecnili, saj nimajo čistih glav. Kovačeva šok terapija za tekmo proti Poljski je le ta, da s pridigo v Slovencih sproži revolt in kljubovalnost.