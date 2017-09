Igrajo ligo MEVZA, a odbojkarsko niso mevže

LJUBLJANA – Ljubljanski vrhunski klubski šport je bil klinično že mrtev (hokej na ledu) ali povsem na robu finančnega propada (košarka, ženski rokomet), zato je bilo treba pod nujno preiti v sanacijo. Tudi nekdanji gorenjski odbojkarski velikan ACH Volley, zdaj je seveda tisti iz prestolnice, je moral storiti tako. »Dolg bo konec koledarskega leta znašal še nekaj manj kot 50.000 evrov, s koncem prihajajoče sezone pa ga bomo sanirali,« je optimističen klubski predsednik Rasto Oderlap. Proračun ACH za novo sezono je približno 700.000 evrov, potreben pa bo za boje na štirih frontah: v domačem prvenstvu in pokalu, srednjeevropski ligi MEVZA (ne, nekdanji Blejci odbojkarsko niso mevže) in v ligi prvakov. »Lanski poraz v finalu slovenskega pokala se ne sme ponoviti, tudi v interligi lahko zmagamo,« se pokalnega poraza s Calcitom spominja Oderlap. »Trojček lovorik je obveza, to je bil vedno cilj, kot trener ga še nisem osvojil, zato upam, da ga bom letos. Cilj je tudi, da v leto 2018 vkorakamo kot še vedno udeleženci v evropskih tekmovanjih, ne glede na to, ali bo to liga prvakov ali pokal CEV,« je dodal trener Zoran Kedačič. V zadnji sezoni so se gorenjski Ljubljančani prek kvalifikacij prebili v skupinski del elitnega klubskega tekmovanja stare celine, zdaj jih v drugi polovici oktobra v 2. krogu izločilnih bojev čaka Mladost iz Brčkega, prvak BiH, ta denimo premore približno 250.000 proračunskih evrov. Uvrstitev v glavni del lige prvakov bo velik izziv, kajti v primeru padca Brčkega acehajevce v 3. krogu kvalifikacij čaka Lokomotiva iz Novosibirska. Ruski klub ima kar deset milijonov evrov proračuna, tudi igralska kakovost je temu primerna.

700 tisoč evrov je proračun ACH Volleyja za sezono 2017/18.

Kakšna pa je v tej sezoni igralska kakovost ACH Volleyja? »Ekipa je zame osebno defininitvo močnejša,« meni Kedačič. Novi igralci so podajalec Jan Brulec, sprejemalec Dmitrij Babkov iz Ukrajine, korektorja Matej Mihajlović in Petar Đirlić s Hrvaškega ter blokerja Uroš Pavlović in Matic Videčnik. A treba je tudi vedeti, da so odšli slovenski reprezentančni bloker Jan Kozamernik, prav tako reprezentant, sprejemalec Žiga Štern, najboljši igralec slovenske lige v zadnji sezoni, srbski podajalec in reprezentant Maksim Buculjević in grški korektor Apostolos Armenakis. »Ekipa je letos predvsem bolj kompaktna, imamo dvanajst enakovrednih igralcev in lažje bo z njihovo rotacijo, kot je bilo to denimo lani. V prejšnji sezoni smo imeli na koncu enega korektorja, letos imamo dva izjemno kakovostna. Upam, da bosta to tudi pokazala, na sprejemalcih imamo pokrit položaj. Vsi novi igralci so enakovredne zamenjave, če ne celo boljši od lanskih igralcev. Najtežje je bilo seveda zakrpati vrzel pri Kozamerniku, tu ni debate, on je nadstandardni bloker, a sem izjemno zadovoljen tako z Videčnikom kot s Pavlovićem, menim, da imamo še vedno širino. Diko Purić je lani dokazal, da na položaju blokerja lahko v prvi postavi igra suvereno. To so za moj poklic sladke skrbi, lahko pa tudi rečem, da je ekipa zelo motivirana, homogena, zelo hitro se je povezala, torej značaji so na pravem mestu. Zdaj jih je treba le igralno spraviti v celoto, da bo delovala, in to vseh dvanajst. To je največji čar in to se zdaj trudimo narediti,« je razložil trener Zoran Kedačič.

Športnega direktorja Aleša Jeralo pa muči nekaj drugega. »Glede domačih tekmovanj smo Odbojkarski zvezi Slovenije predlagali drugačen ritem igranja. Če boste pogledali naš koledar, boste videli, da je do novega leta brutalen, na ravni lige NBA. Predlagali smo več konstruktivnih zamisli, na katere pa nismo dobili niti odgovora. Takšen sistem, kot je zdaj, nas potiska, pa ne le nas, v podrejen položaj, saj je tekmovalno prenasičen in stroškovno preobremenjen. Državno prvenstvo se namreč trikrat začenja, ligaško, v modri skupini in s končnico,« je kritiziral Jerala. No, konec tedna se je že začela MEVZA, pri fantih od slovenskih klubov ob ACH Volleyju sodelujeta še Calcit Volleyball in kranjski Triglav, pri dekletih pa Nova KBM Branik iz Maribora in Calcit.

Dvanajst oranžnih zmajev Ekipa ACH Volleyja za prihajajočo sezono – podajalca: Jan Brulec, Rok Satler; sprejemalci: Dmitrij Babkov, Jan Pokeršnik, Andrej Flajs, Matija Pleško; korektorja: Matej Mihajlović, Petar Đirlić; blokerji: Uroš Pavlović, Diko Purić, Matic Videčnik; prosti igralec: Jani Kovačič. Trener je Zoran Kedačič, njegov pomočnik pa Jurij Žavbi.





image_13816_0.jpg: ACH Volley v novi sezoni s prenovljeno ekipo spet meri visoko. FOTO: FACEBOOK