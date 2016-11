Hvali Gianijevo študioznost

KAMNIK – Italijanke so Italijanke. Moški iz Apeninov bi rekli, da so najlepše ženske na svetu, v športnem pomenu pa so azzurrinje ene najboljših odbojkaric na svetu. To se je v delčkih pokazalo v tekmi 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakinj med vrstama Calcit Volleyballa in Liu Jo Nordmeccanice iz Modene. Po hudem boju v vseh treh nizih so gostje v dvorani Tivoli slavile s 3:0, v jutrišnji povratni tekmi v Italiji pa objektivno ni pričakovati čudeža. No, Italijan, in to Alessandro Beltrami, pa je od letošnje sezone trener slovenskih državnih prvakinj. »Dober odpor smo dajali Modeni, žal moje igralke niso bile zadosti, ne vem, budne, zbrane, da bi osvojile vsaj en niz. Po mojem smo si ga zaslužili, moje varovanke so prikazale dobro raven odbojke, zadovoljen sem z njo. A moramo biti bolj praktični, ko niz zaide v končnico, odigrati moramo malce bolj pametno,« je Alessandro Beltrami poudaril pomanjkljivosti Calcitovih odbojkaric. »Taktiko smo gradili na močnem začetnem udarcu in potem dobri obrambi in bloku. V obrambi so bile igralke dobre, še posebno če vemo, da so odbojkarice Modene močne v napadu. Modena je seveda močnejša ekipa od nas, izkušenejša, škoda, ker si nismo mogli privoščiti kakšnega zadovoljstva ob osvojenem nizu,« je dodal odbojkarski strokovnjak iz Piemonta. Beltrami pa je drugače seveda zadovoljen z začetkom sezone svojih varovank; v državnem prvenstvu so calcitovke v treh tekmah prav tolikokrat zmagale, v srednjevropski ligi pa sta za zdaj padli ekipi češkega Olomouca in zagrebške Mladosti. »Sem zadovoljen, še vsakokrat smo zmagali, z izjemo seveda proti Modeni. To je normalno. Rastemo po kakovosti igre, tudi z italijansko ekipo smo odigrali enakovredno tekmo, vemo pa, da je Modena ena najmočnejših ekip v Evropi,« je nadaljeval 35-letnik.



Na 70 odstotkih



Alessandro Beltrami ima seveda tudi svojo odbojkarsko filozofijo, ki jo želi vcepiti varovankam. In kaj meni, na koliko odstotkih je pri tem ljubljanska vrsta? »Proti Modeni smo bili skoraj na sedemdesetih odstotkih, po igrah v državnem prvenstvu sem menil, da je odstotek nekaj manjši. Manjka nekaj organiziranosti v napadu, tudi pri bloku se je treba izboljšati, čaka nas še nekaj dela. Proti močnejšim tekmicam, kot je Modena, pa je tudi lažje držati višjo raven igre. Dobro smo prejemali nasprotne začetne udarce, jih izvajali, igralke so bile dobre v obrambi,« je ocenilo strokovno oko Italijana, ki je še dodal, da ne čuti potrebe še po kakšni igralski okrepitvi. »Absolutno ne, ekipa je dobra, v kakršni sestavi je zdaj.« Brez naslednjega vprašanja tudi ni šlo, namreč, kaj Beltrami meni o čudežnem selektorskem delu pri slovenski moški reprezentanci, ki ga je do zdaj opravil njegov rojak Andrea Giani. »Kot igralca se sploh ne moreva primerjati, on je bil vrhunski. Moram priznati, da ga kot trenerja še nisem videl pri delu, vem pa, kaj je dosegel s slovensko reprezentanco, in vidim, kako v italijanski ligi vodi Verono. Njegova moštva igrajo zelo dobro odbojko, menim, da je odličen in nadvse študiozen trener. Zaradi Slovenije upam, da bo še naprej slovenski selektor. Vem, da ima ponudbo, da bi vodil poljsko reprezentanco, ne vem pa, kako se bo na koncu odločil,« je odbojkarsko kramljanje sklenil trener odbojkaric Calcita Alessandro Beltrami.