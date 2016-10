Hopsi Polzela – Union Olimpija 78 : 80 (19 : 21, 45 : 41, 65 : 63)

POLZELA – Košarkarji Uniona Olimpije so v drugem krogu lige Nova KBM premagali Hopse s Polzele z 80 : 78 (21 : 19, 41 : 45, 63 : 65).

Košarkarji Uniona Olimpije so v zanimivi in napeti tekmi na Polzeli prišli do prve zmage v ligi Nova KBM. Gostitelje so premagali z 80 : 78, nič presenetljivega pa ne bi bilo, če bi dve točki dosegli Hopsi, ki so imeli zadnji napad za izenačenje ali zmago.

Ljubljančani so vodili na začetku ter koncu tekme, vmes pa so ritem igre narekovali Polzeljani, ki so v 24. minuti imeli tudi najvišjo prednost na srečanju (58 : 46). A to je bil le preblisk, saj so varovanci Gašperja Okorna v treh minutah naredili delni izid 13 : 0 in prevzeli vodstvo. Slabe štiri minute pred koncem so ga nadgradili na 79 : 70 in videti je bilo, da je zmagovalec odločen.



* Dvorana na Polzeli, gledalcev 800, sodniki: Nedović (Kranj), Španič (Postojna), Gajšek (Podčetrtek)

* Hopsi Polzela: Ćup 11 (3 : 4), Godler 13 (4 : 5), Wells 6, Hodžić 20 (0 : 1), Kosič 6, Čebašek 22 (4 : 5)

* Union Olimpija: Barbarič 8 (2 : 3), Oliver 13 (3 : 4), Bubnić 4, Mesiček 8 (2 : 4), Milošević 10, Janković 8 (0 : 2), Jefferson 15 (4 : 5), Hrovat 14 (2 : 4)

* Prosti meti: Hopsi Polzela 11 : 15, Union Olimpija 13 : 22

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 9 : 20 (Čebašek 4, Hodžić 4, Godler), Union Olimpija 5 : 25 (Jefferson 3, Hrovat 2)

* Osebne napake: Hopsi Polzela 22, Union Olimpija 20

* Pet osebnih: /

Niso bili dovolj natančni

A igralci Boštjana Kuharja se niso predali. Dve minuti pred zaključkom so prišli na 76 : 79, dobro minuto pred koncem na 78 : 79, v zadnjem napadu pa so dvakrat poskusili z metom za izenačenje, vendar niso bili dovolj natančni.

Pri Hopsih je večino tekme odigralo sedem košarkarjev, šest se jih je vpisalo med strelce, med njimi pa sta izstopala Jakob Čebašek in Alen Hodžić. Prvi je dosegel 22 točk, od tega 19 v prvem polčasu, drugi pa je tekmo končal pri 20 točkah. Na drugi strani je imela Union Olimpija štiri igralce z dvomestno številko, med njimi Brandon Jefferson 15 točk, Gregor Hrovat 14.

Union Olimpija, ki je nastopila brez obolelega kapetana Mirka Mulalića, gleženj pa si je že v prvi četrtini poškodoval Jure Pelko, bo do naslednje tekme lige Nova KBM (24. oktobra, Portorož) odigrala dve tekmi v ligi ABA (Partizan, Cibona) ter eno v evropskem pokalu (Ratiopharm Ulm), Hopsi pa bodo naslednjič na parket stopili 21. oktobra doma proti ekipi iz Podčetrtka.