Hokejsko naravnani Vujović

PARIZ – Rokomet in hokej na ledu seveda nista isti športni panogi. A selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović na svetovnem prvenstvu v Franciji razmišlja prav kot hokejski trener, na tekmah njegovih fantov s tekmeci igralce namreč skupinsko menjuje podobno kot v najhitrejši športni igri na svetu. Vzorec je zdaj široko znan tako nam kot tudi tekmecem; na levem zunanjem igralcu bo v prvem polčasu igral Borut Mačkovšek, na srednjem Miha Zarabec, na desnem kapetan Vid Kavtičnik, na desnem krilu pa Gašper Marguč. Šele v drugem polčasu pa na igrišče stopijo Nik Henigman ali Jan Grebenc, Marko Bezjak, David Miklavčič, Blaž Janc pa denimo več ali manj tudi Jure Dolenec. Zares zanimivo, Veselin Vujović se trdovratno drži omenjene zamisli, sami pa pri njej pogrešamo več intuicije, prilagajanja in improvizacije. Mladi zvezdnik Blaž Janc, ki je zagotovo med najboljšimi desnimi krili na svetu, bi morebiti kdaj potreboval tudi denimo 45 minut igre in ne le 30, da bi povsem, tudi strelsko, prišel do izraza, s tem pa bi imela morebitno rezultatsko korist tudi slovenska vrsta.

Namreč v tekmi s Tunizijo, ki je igralno, taktično in po psihološkem vidiku povsem nepredvidljiva, je bil ta konceptni kalup na veliki preizkušnji, šele zaključni juriš na vse ali nič je slovenski izbrani vrsti rešil kožo. Proti Španiji je bila taktična in igralska superiornost nasprotnih rokometašev tako vidljiva, da bi morebitni čudež in zasuk pri izidu lahko povzročila le kakšna Vujovićeva hitropotezna prilagoditev in improvizacija z za igro razpoloženim igralcem. Odzivnost Veselina Vujovića pri hitrem reševanju sprotnih težav v igri bi morala biti boljša, po skupinskem delu na SP, po kaotični Angoli, bledi Islandiji, tekaško podpovprečni Makedoniji in impulzivni Tuniziji, prihajajo vse težji tekmeci. Španija je razkrila slabosti slovenske čete, Rusija v osmini finala ni bila vso tekmo dovolj zrela, da bi jih izkoristila, tudi v četrtfinalu pa tako ali tako za vse reprezentance ne bo več popravnega izpita.